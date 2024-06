Sony Pulse 3D: le migliori cuffie per PlayStation 5 in sconto del -28%!

Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming per PlayStation 5, vendute a meno di 100€, allora non potete che considerare quest'offerta riguardante il dispositivo realizzato proprio da Sony! Le Pulse 3D per PlayStation 5 sono ora disponibili a soli 71,99€ invece di 99,99€, con uno sconto eccezionale del 28%, perfetto per portarsi a casa il dispositivo ottimizzato al massimo per PS5 e utilizzabile senza fili.

Cuffie Sony Pulse 3D, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony Pulse 3D sono consigliate a tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano immergersi completamente nella loro esperienza, dimenticando l'ambiente esterno con la riduzione avanzata del rumore e isolandosi nelle loro avventure preferite. Questo accessorio è ideale per chi possiede una console PS5 e cerca di sfruttare al massimo l'audio 3D e il Tempest Engine offerti dalla piattaforma, per quanto non manchi anche un'ottima compatibilità su PC, dove nonostante non siano presenti le feature esclusive della console Sony si presentano comunque come un'ottima soluzione.

La possibilità di ricaricarle velocemente con USB di tipo C permette di non dover giocare con cavi ingombranti in mezzo ai piedi, godendosi sessioni in compagnia grazie al doppio microfono con eliminazione del rumore, perfetto per chi vuole comunicare in modo chiaro e nitido nei party di gioco. E a tal proposito, non manca nella confezione anche il cavo di ricarica!

Con la possibilità di personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore direttamente dal menu PS5 potrete avere un controllo preciso e versatile sulla qualità audio in base alle vostre esigenze. Parlando dell'headset, Sony ha realizzato un dispositivo con padiglioni morbidi e una fascia regolabile, l'alleato ideale per renderle comode per ogni utente. Troviamo una batteria ricaricabile che garantisce fino a 12 ore di gioco in modalità wireless e rende possibile usarle per diversi giorni prima che sia necessario ricaricarle.

L'offerta per per le Pulse 3D di Sony, disponibili a soli 71,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming che vogliono immergersi totalmente nei loro giochi preferiti su PS5 e PC. La combinazione di comfort, tecnologia avanzata di riduzione del rumore, con l'audio 3D ottimizzato per la console, le rende un must-have per qualsiasi giocatore.

Vedi offerta su Amazon