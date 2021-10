Ecobonus auto elettriche, le migliori proposte sotto i 35mila euro

Nella giornata di ieri sono stati stanziati 100 milioni di euro aggiuntivi che il Governo ha deciso di dedicare al rinnovamento del parco auto circolante. Non è la prima volta che il Governo effettua un’ulteriore iniezione di capitale e la mossa non ci sorprende più tanto, soprattutto se consideriamo che l’ultimo fondo per le elettriche si è esaurito in pochissimo tempo e quello dedicato alla fascia 0-135 g/km di CO2 è quasi terminato. Il finanziamento concede una nuova boccata d’aria nell’attesa che il Governo decida come strutturare le cose in maniera più definitiva.

Ricordiamo che gli incentivi sono suddivisi nelle seguenti categorie per l’acquisto delle auto nuove:

0-20 g/km CO2 con rottamazione: 6.000 euro;

0-20 g/km CO2 senza rottamazione: 4.000 euro;

21-60 g/km CO2 con rottamazione: 2.500 euro;

21-60 g/km CO2 senza rottamazione: 1.500 euro;

61-135 g/km CO2 con rottamazione: 1.500 euro.

Ma quali sono le auto elettriche che più vi consigliamo sotto i 35mila euro? (Cifra comprensiva dell’incentivo di 6mila euro)

Gruppo Volkswagen

L’enorme gruppo ha a disposizione diverse soluzioni provenienti dai marchi Volkswagen e Skoda; mentre per il primo consigliamo la ID.3 che, grazie al contributo, atterra a quasi 28mila euro, per Skoda rimane a disposizione la nuova Enyaq iV. Anche in quest’ultimo caso la cifra si avvicina a 29mila euro. Da segnalare anche l’ultimissima Cupra Born, ammesso e concesso che riusciate a trovarne una in tempi celeri.

Mazda

Disponibile a partire da settembre 2020, anche l’unica elettrica di Mazda ha un prezzo inferiore ai 35mila una volta applicato gli incentivi. MX-30 è un SUV-coupé di taglia media disponibile in diversi allestimenti.

Coreane

Hyundai e Kia, come avrete potuto osservare dalle nostre prove, sono tra i marchi che si sono più dedicati al processo di elettrificazione. Per Hyundai è doveroso citare la Kona EV che, con la batteria da 39,2 kWh, rientra perfettamente all’interno del budget; per Kia, invece, c’è la e-Niro che può essere acquistata sia con la batteria da 39,2 kWh sia con quella da 64 kWh.

City-car

In questo segmento le soluzioni sono davvero diverse, da Fiat a Dacia fino ad arrivare anche a BMW e Honda. Il marchio italiano mette a disposizione l’iconica Fiat 500e (20mila euro) mentre Dacia, con Spring, è acquistabile a 14mila euro. Rientra in questa categoria anche Smart EQ, la regina della mobilità urbana, con un prezzo incentivi inclusi di circa 20mila euro.

Chi preferisce design futuristici e ricercati può invece optare per la Honda E che passa da 36mila e a 30mila euro, oppure alla BMW i3 (34mila euro). Rientrano nella categoria anche modelli come Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Mokka-e e Citroen e-C4.