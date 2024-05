UnipolMove, ultimo giorno per approfittare dell'offerta sui 2 dispositivi gratis!

I sistemi di telepedaggio hanno rivoluzionato il mondo delle autostrade, consentendo ai veicoli di pagare il pedaggio in modo automatico. Districarsi tra le offerte presenti sul mercato non è mai semplice, ma UnipolMove è riuscito a distinguersi dagli altri servizi grazie alla sua ampia offerta di servizi e i prezzi convenienti. Ci sono almeno 5 buoni motivi per acquistare UnipolMove, e se state valutando di passare da Telepass a UnipolMove, questa è la vostra ultima occasione per approfittare di un'offerta decisamente vantaggiosa! Oggi infatti è l'ultimo giorno utile per sottoscrivere la promo Move Away, che consiste nella fornitura gratis di ben due dispositivi per un anno intero. Affrettatevi, avete ancora solo poche ore a disposizione!

Vedi offerta su UnipolMove

Promo Move Away, perchè approfittarne?

Con UnipolMove la convenienza non è solo economica: questo sistema di telepedaggio fornisce infatti una gamma di servizi completa simili a Telepass, tra cui telepedaggio, accesso ai parcheggi convenzionati, utilizzo delle strisce blu e attraversamento dell'Area C di Milano. La promozione Move Away proposta da UnipolMove implica un notevole risparmio e comprende la fornitura gratuita di due dispositivi per un anno, il che rende la scelta di questo servizio incredibilmente vantaggiosa. Normalmente, il costo standard per due dispositivi si attesta a 2,50 euro al mese, ma con questa offerta è possibile godere del servizio senza alcun costo per 12 mesi.

Allo scadere dei primi 12 mesi gratuiti, la tariffa passerà a 1,50€ al mese per il primo dispositivo e 1€ per il secondo. Tuttavia, è bene ricordare che, dopo il primo anno, avrete la piena libertà di cambiare servizio senza incorrere in penalità o costi di chiusura. La promozione Move Away, che vi ricordiamo essere sottoscrivibile entro la giornata di oggi, è valida solamente per il piano Privati e per i nuovi contratti, e non è cumulabile con altre offerte in corso.

Grazie alla fantastica offerta Move Away proposta da UnipolMove, questa è la vostra ultima occasione per cogliere l'opportunità e poter finalmente viaggiare evitando le code ai caselli, senza nessun intoppo e sfruttando tutti i benefici offerti dal servizio a un prezzo super vantaggioso. Avete solo poche ore di tempo, approfittate subito della promo Move Away per avere due dispositivi inclusi per un anno e i primi 12 mesi di canone gratis!

