Le novità LEGO in vista del Natale

Ebbene si, ormai mancano solo 85 giorni a Natale (e solo 30 ad Halloween): è ora iniziare a preparare le nostre liste di regali per famigliari, amici… e perchè no, anche per noi stessi. Oggi 1° ottobre è infatti un giorno di importanti “lanci” da parte di LEGO. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità che potremo regalare… o regalarci?

Le novità del catalogo LEGO sono finalmente state presentate ufficialmente, talvolta confermando e talvolta smentendo le diverse notizie e voci sui set circolate nell’ultimo mese. Scopriamole insieme scorrendo l’elenco che segue, dove le abbiamo divise per tema di appartenenza.

LEGO City Stuntz

LEGO City STUNTZ #60293 Stunt Park

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare e potrà volare attraverso una serie di ostacoli e sfide, potendo riconfigurare rapidamente i moduli acrobatici per diverse competizioni ed esibizioni. Il set include anche un ragno costruibile e la sua gabbia.

Numero di pezzi: 170

Minigure incluse: Tread Octane della serie TV LEGO City e la pilota della moto “carica e vai”

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60294 Truck dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per tentare di colpire il bersaglio e far cadere il clown nella “vasca” posta sul rimorchio del truck. Il set include, oltre al truck, anche le rampe di lancio e di atterraggio, una vasca funzionante e 4 minifigure con accessori.

Numero di pezzi: 420

Minigure incluse: tre della serie TV LEGO City e Nitro, il pilota della moto

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60295 Arena dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per lanciare la moto in un anello di fuoco, fare salti acrobatici in avanti e all’indietro. Il set include inoltre 2 Monster Truck costruibili e una coppia di auto (anch’esse costruibili) che potranno essere “schiacciate” dai Monster Truck. I moduli acrobatici potranno essere riconfigurati per creare esibizioni sempre nuove e diverse. Sono incluse 6 minifigure: il pilota della moto, i piloti dei Monster Truck e tre personaggi della serie TV LEGO City.

Numero di pezzi: 668

Minigure incluse: tre della serie TV LEGO City e Nitro, il pilota della moto e i piloti dei due Monster Truck

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60299 Competizione acrobatica

Il set include due moto acrobatiche con funzione “carica e vai” (avan-carica) e le minifigure dei rispettivi piloti, uno dei quali è Duke DeTain della serie TV LEGO City. Il set include inoltre una rampa di lancio riconfigurabile e un percorso acrobatico completo di anello di fuoco.

Numero di pezzi: 73

Minigure incluse: Duke DeTain della serie TV LEGO City e un altro pilota

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60296 Stunt Bike da impennata

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Raze della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Raze della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60297 Stunt Bike da demolizione

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Wallop della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 12

Minigure inclusa: Wallop della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60298 Stunt Bike razzo

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Rocket Racer della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Rocket Racer della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60309 Stunt Bike dei selfie

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Spotlight della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Spotlight della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60310 Stunt Bike della gallina

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Clemmons della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 10

Minigure inclusa: Clemmons della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO City STUNTZ #60311 Stunt Bike antincendio

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata dalla comandante dei pompieri Freya McCloud, della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 11

Minigure inclusa: Freya McCloud della serie TV LEGO City Adventures

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator Expert

LEGO Creator Expert #10290 Pickup

Il set riproduce un fantastico pickup degli anni ‘50 dalle tipiche linee arrotondate. Ricco di dettagli, il modello include sportelli e portellone apribili, la “ringhiera laterale” del vano di carico in legno rimovibile e lo sterzo funzionante, il tutto nello stile stepside. Il modello include anche una numerosa serie di accessori per collocarlo temporalmente nelle 4 stagioni dell’anno: una carriola con fiori e un annaffiatoio per la primavera, 2 casse di legno, pomodori, carote e un secchio di latte per l’estate. In autunno il furgone trasporta una cassa di zucche, mentre in inverno è caratterizzato da una ghirlanda e un dono per le feste. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator Expert #10291 Queer Eye – Loft dei Fab Five

Il set riproduce, sul modello dei precedenti Central Perk (» Clicca qui per acquistare il set), Gli appartamenti di Friends (» Clicca qui per acquistare il set) e Seinfeld (» Clicca qui per acquistare il set), il set del programma televisivo Queer Eye su Netflix, ovvero il loft originale di Atlanta dei Fab Five. Il se include tutti gli ambienti del loft così come li vediamo nelle puntate della serie: c’è un’isola da cucina per Antoni, un porta abiti per Tan, la poltrona girevole del salone di Jonathan e il divano e il libro dei ritagli di Karamo. Il tutto approvato da Bobby, il designer del gruppo e che ha contribuito realmente a progettare gli interni riprodotti dal set. Oltre alle minifigure di ogni Fab Five (più quella del cane Bruley), il modello costruibile include 2 minifigure di Kathi Dooley (un ospite molto speciale di un episodio altrettanto speciale!) e la camera delle trasformazioni per ricreare le rivelazioni emotive di Kathi “prima e dopo”. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator Expert #10293 La visita di Babbo Natale

Il set riproduce la tipica abitazione del villaggio invernale nel quale la famiglia si riunisce la sera della Vigilia di Natale per aspettare Babbo Natale. I dettagliati interni giocabili includono le calze appese al camino, un piatto di biscotti e il latte per Babbo Natale e addirittura un posto a tavola riservato a lui. Anche l’esterno della casetta è altrettanto dettagliato: c’è l’albero di Natale costruibile che si accende premendo delicatamente la punta, i regali, la cassetta delle lettere e i rami in mattoncini sotto il tetto ricoperto di neve. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO DC

LEGO DC #76238 Serie TV Batman Classic – Cappuccio di Batman

Il set permette di costruire l’indimenticabile stile della classica serie televisiva Batman. Creato appositamente per i costruttori ed appassionati adulti, il Cappuccio di Batman della serie TV Batman Classica riproduce in mattoncini LEGO del distintivo cappuccio indossato dalla celebre incarnazione televisiva del Giustiziere Mascherato. Include una targhetta informativa fissata sulla solida base. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO DC #76239 Batmobile Tumbler: resa dei conti con Scarecrow

La Batmobile Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro dei film di Batman, è uno dei veicoli da battaglia più rappresentativi della storia del cinema. Comprende un tetto apribile, con accesso ai posti di autista e passeggero e al quadro di comando. Ci sono 2 shooter sulla parte anteriore del veicolo e spazio sufficiente per il Batarang. Sono incluse 2 minifigure: Batman, dotato di Batarang, pistola arpionante e una testa “da incubo” alternativa e Scarecrow, con shooter e contenitore del gas della paura. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Disney

LEGO Disney #76239 Mini-castello Disney

Il set celebra il 50° anniversario del Walt Disney World Resort e del famoso Parco Disney Magic Kingdom. Il set riproduce in particolare l’iconico Castello di Cenerentola del Resort Walt Disney World, che abbiamo già visto farsi in mattoncini con il set LEGO Disney #71040 Il Castello Disney (» Clicca qui per acquistare il set). La versione più piccola di questo set LEGO Disney #76239 Mini-castello Disney è completa di guglia dorata della torre perlata, coni del tetto blu opalescenti e una minifigure di Topolino in stile vintage.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas

LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster

Il modello del set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster riproduce in scala ridotta l’iconica chitarra Fender Stratocaster degli anni ’70, completa di riproduzione del “suo” amplificatore Fender 65 Princeton Reverb. Sogno di ogni aspirante chitarrista e strumento preferito da tanti musicisti leggendari, il modello include dettagli autentici come il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale. Il contenuto del set permette di costruire il modello della chitarra in versione rossa o nera, con plettri di 4 colori diversi e un elegante supporto pieghevole per completare il tutto come pezzo da esposizione. C’è anche un adesivo con il logo Fender realizzato in mattoncini LEGO, da applicare ad esempio alla vera chitarra o amplificatore. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel – Infinity Saga

LEGO Marvel #76237 Sanctuary II: battaglia finale

Il modello dell’astronave Sanctuary II è dotata di 4 ali e 6 minacciosi shooter, una spaziosa cabina di pilotaggio che si apre per consentire l’accesso al sedile del pilota e alla strumentazione di bordo da cui il potente Thanos controlla il velivolo e trasporta nella stiva il Guanto dell’Infinito. Il set contiene 3 minifigure: Iron Man, con power blast blu e uno shooter, Capitan Marvel con potenti power blast e uno scudo, e Thanos, con un elmo d’oro e una spada a doppia lama.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel – Eternals

I set sono ispirati al nuovo film Eternals, il cui debutto nelle sale è previsto per il prossimo 3 novembre. Anche in questo caso, come già fu per altri set legati a film il cui arrivo nelle sale fu successivo alla messa in vendita dei set, potremo capire meglio dettagli e riferimenti inclusi nei set solo dopo aver visto il film. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Marvel #76145 Assalto aereo degli Eternals

Il set permette di costruire il modello di un Deviant alato alto 11 cm mentre attacca due degli Eternals, Sprite e Ikaris. Sprite risponderà all’attacco con la sua abilità di creare illusioni realistiche, mentre Ikaris farà sfoggio della sua abilità di volare. Il modello del Deviant è dotato di ali mobili, 2 spade sai, 1 spada Ninja e 2 blaster del potere. Il set include 133 pezzi.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76154 L’imboscata del Deviant!

Il set include il modello di un Deviant a 6 zampe con spaventose fauci lancia un attacco ai tre Eternals anch’essi inclusi nel set: Thena, Gilgamesh e Makkari, le cui minifigure sono anch’esse incluse nel set. I tre supereroi potranno attaccare il Deviant con i rispettivi poteri: il poter richiamare le armi di Thena, la super forza di Gilgamesh e la velocità fenomenale di Makkari. Il set include 197 pezzi.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76155 Nell’ombra di Arishem

Il set include il modello di un Celestial snodabile con torace illuminato e in grado di tenere in mano la minifigure di un Eternal, di un Deviant e le 4 minifigure degli Eternals Ikaris, Sersi e gli esclusivi Ajak e Kingo, completi di accessori. Gli Eternals hanno ciascuno un potere specifico: Ajak è l’unico in grado di comunicare con i potenti esseri extraterrestri, i Celestial. Sersi può trasformare la materia in tutto ciò che desidera, Ikaris ha una forza sovrumana e Kingo può far esplodere l’energia terrestre. Il set include 493 pezzi.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76156 L’ascesa di Domo

Il set include il modello costruibile, completo di dettagliati interni, dell’astronave degli Eternals con la quale ricreare la battaglia finale. Il set include anche il modello costruibile di due Deviant (uno dei due è Kro, il leader dei Deviant) e le minifigure di sei personaggi degli Eternals: Makkari, Ikaris, Thena, Sersi, Druig e Phastos. Una volta costruita, l’astronave diventa un playset: i 3 lati si sollevano per consentire l’accesso alla cabina di pilotaggio, alla stanza delle armi, al laboratorio e altro ancora. tra cui Kro, il leader dei Deviant, un’astronave, armi e accessori. Il set include 1.040 pezzi.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel – Spider-Man

LEGO Marvel #76184 Spider-Man e l’attacco con il drone di Mysterio

Ispirato dal nuovo film Marvel di imminente uscita Spider-Man: No Way Home, il set permette ai costruttori più piccoli di entrare in un mondo di costruzioni creative e infinite avventure con 3 minifigure LEGO Marvel, Spider-Man, Nick Fury e Mysterio, una fantastica auto e un drone lanciadischi. Uno speciale telaio con Starter Brick aiuta i più piccoli a partecipare alla costruzione e la guida inclusa, semplice e chiara, spiega come realizzare il giocattolo e usarlo al meglio.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76185 Spider-Man al laboratorio Sanctum

Anch’esso basato sul nuovo film Marvel Spider-Man: No Way Home, questo dettagliato set include dettagli autentici, accessori costruibili e un mostruoso insetto da sconfiggere. Il seminterrato dedicato alle arti mistiche del quartier generale del Dottor Strange è riprodotto con dovizia di particolari: vi troviamo infatti incredibili attrezzi, biciclette, un controller di gioco, candelabri, un blaster, una luminosa pietra mistica e molte altre sorprese magiche. Il set include le minifigure di 4 personaggi famosi: Spider-Man, MJ, Wong e il Dottor Strange con indosso il Mantello della Levitazione. Un mostruoso insetto gigante con artigli mobili costruibile aumenta ulteriormente le opzioni di gioco.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76195 Duello con il drone di Spider-Man

Terzo e ultimo set dedicato alla nuova pellicola Spider-Man: No Way Home, il set include il modello costruibile e relativa minifigure del cattivo alato e di un drone con shooter. Le iconiche ali spiegate del perfido Vulture sono uno dei bersagli preferiti delle ragnatele di Spider-Man e, grazie al gigantesco drone a 4 rotori in grado di trasportare il supereroe in volo, il malvagio alato non ha più scampo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Super Mario

LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64

Il set consiste in un grande blocco costruibile con i mattoncini al cui interno nasconde quattro diversi, ma immediatamente riconoscibili, livelli del gioco originale: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Oltre a includere i livelli del gioco Super Mario 64, il set LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64 include diverse minifigure di personaggi iconici del videogioco in microscala, che possono essere inserite nelle scene per renderle ancora più dettagliate, come Mario e Peach, i preferiti dei fan del videogioco. Grazie al gioco interattivo reso disponibile dalle figure LEGO Mario o LEGO Luigi, è possibile utilizzarle per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco, oltre a cercare le Power Stars nascoste, che sbloccano nuove funzioni delle figure stesse. I suggerimenti su come trovare le Power Stars si trovano nelle istruzioni per la costruzione. Vi abbiamo parlato del set in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic

LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

Il set permette di costruire la versione in elementi LEGO Technic del Ford F-150 Raptor versione 2021, da sempre simbolo di qualità e funzionalità. Tra i dettagli autentici riprodotti in questo set sono inclusi il motore V6 con pistoni mobili e sospensioni su tutte le ruote. Le quattro portiere sono apribili per poterne ammirare l’interno, così come sono apribili il cofano del vano motore e lo sportello di accesso al pianale del veicolo. Una volta costruito, il modello misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza. Vi abbiamo parlato del set in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #42126 Bulldozer Cat D11 controllato da app

Questo imponente set progettato e pensato espressamente per costruttori adulti, è stato progettato in sezioni modulari. Il modello è pieno di caratteristiche e funzioni autentiche: tramite l’app CONTROL+ si può guidare e sterzare il veicolo riproducendo movimenti realistici mentre si sollevi, abbassa, inclina la lama o si muovono su e giù la trivellatrice e la scala. Una volta costruito, il modello misura 26 cm di altezza, 57 cm di lunghezza e 37 cm di larghezza. Richiede 6 batterie AA (non incluse). Nel set sono inclusi anche 2 motori n. 15, 2 motori grandi e 1 smart hub.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator/Stagionali

Sono i set che LEGO sviluppa e produce in concomitanza con i cambi di stagione o in occasione di particolari festività come Pasqua, Natale, Halloween, l’arrivo della primavera o dell’autunno. Spesso hanno lo scopo di contribuire ad arredare la nostra casa o la nostra postazione in ufficio in tema con una particolare festività. Vediamo insieme le novità di quest’anno.

LEGO Creator #40494 Orso polare e scatola regalo

Questo set festivo costruibile contiene un simpatico orso polare con una sciarpa rossa e verde, più un regalo incartato costruibile con nastri mobili, adesivi dorati e un cartellino “Con tanto amore a…”. Fissa il cordoncino incluso e appendi queste costruzioni colorate al tuo albero o ovunque desideri per aggiungere un tocco LEGO natalizio.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator #40498 Pinguino di Natale

Questo simpatico Pinguino di Natale da esposizione può ruotare e muovere le ali e si erge su una base espositiva accanto a un albero di Natale decorato e a 3 regali impacchettati. Una volta costruito, il modello sarà alto 12 cm.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Creator #40499 La slitta di babbo Natale

Questo set festivo costruibile contiene un simpatico orso polare con una sciarpa rossa e verde, più un regalo incartato costruibile con nastri mobili, adesivi dorati e un cartellino “Con tanto amore a…”. Fissa il cordoncino incluso e appendi queste costruzioni colorate al tuo albero o ovunque desideri per aggiungere un tocco LEGO natalizio. Perfetto per le calze dei bambini e i fan LEGO di tutte le età.

» Clicca qui per acquistare il set

I set inclusi nella lista di cui sopra sono stati scelti perché riteniamo siano perfetti oggetti da esposizione ma anche set molto interessanti da costruire e da aggiungere in una qualsiasi collezione degli appassionati dei vari temi LEGO.