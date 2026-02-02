In un mondo sempre più digitale, la privacy e la sostenibilità sono scelte che ciascuno di voi può compiere. Internxt vi offre l’opportunità di proteggere i vostri dati in modo sicuro e responsabile, approfittando al contempo di un’offerta speciale: l’85% di sconto sui piani a vita e annuali. Scegliere Internxt significa tutelare la vostra privacy, contribuire a un futuro più verde e farlo risparmiando notevolmente.

Efficienza che porta risparmio

I data center europei funzionano per il 92% con energia rinnovabile e seguono una chiara roadmap verso la neutralità climatica. Ogni vostro utilizzo del cloud Internxt supporta la riduzione delle emissioni di carbonio e la conservazione delle risorse naturali. E con l’85% di sconto sui piani a vita e annuali, potete godere di questa sostenibilità senza compromessi economici, facendo una scelta intelligente sia per l’ambiente che per il portafoglio.

Le infrastrutture di Internxt sono progettate per massimizzare l’efficienza: meno hardware, minori spese operative e risparmio sui costi energetici. In altre parole, voi ottimizzate le vostre attività digitali e, grazie all’85% di sconto sui nostri piani a vita e annuali, potete farlo al miglior prezzo possibile. Sostenibilità e convenienza si incontrano in un’unica soluzione cloud.

I data center Internxt sono certificati ISO50001 e partecipano al Codice Europeo di Condotta per l’Efficienza Energetica, uno standard globale per la gestione energetica. Questo significa che ogni operazione è ottimizzata per ridurre consumi e impatto ambientale. Approfittando dell’85% di sconto sui piani a vita e annuali, potete accedere a un servizio cloud d’eccellenza, sicuro, efficiente e sostenibile.

Basati a Valencia, Capitale Verde Europea 2024, siamo ispirati dalle iniziative sostenibili della città e le traduciamo in soluzioni concrete: cloud storage ecologico, sicuro e conveniente. L’85% di sconto sui piani a vita e annuali rende ancora più semplice unirsi alla nostra missione: privacy, sostenibilità e risparmio in un’unica scelta. Con Internxt, potete davvero fare la differenza per il pianeta e per i vostri dati.

