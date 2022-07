Le vacanze estive sono ormai prossime (o almeno, si spera!) e, nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di come proteggere la propria navigazione in vacanza, in particolare dell’importanza di dotarsi di una buona VPN. Oggi invece vogliamo parlare di un altro aspetto fondamentale: anche se siamo in vacanza, questo non significa il malware lo sia altrettanto. Anzi, uno degli aspetti su cui un malintenzionato può contare di più è proprio la distrazione dell’utente (pensate ad esempio alle mail di phishing che possono trarre in inganno chi non presta abbastanza attenzione al contenuto, all’URL e ad altri segnali che dovrebbero accendere una spia rossa lampeggiante). Bene, potreste pensare: “capitan ovvio!”, eppure capita fin troppo spesso che, durante le ferie, ci si rilassi, si smetta di pensare agli impegni lavorativi e si guardi con più distrazione la mail, o comunque si possa finire a usare il computer portatile (sempre che decidiate di portarlo con voi) in modo più rilassato, magari per godersi qualche video nelle ore di riposo, oppure giocare a qualcosa prima di andare a dormire, caldo permettendo.

Insomma, mentre ci godiamo il meritato riposo, può succedere che si abbassi la guardia, quindi è fondamentale non dimenticare la giusta protezione nei propri dispositivi. Se avete già un antivirus, assicuratevi che sia aggiornato all’ultima versione prima di partire, oppure sceglietene uno che sia adatto alle vostre esigenze, ad esempio che copra un numero adeguato di dispositivi e piattaforme, in base ai device che porterete con voi. Ad esempio, se vi preoccupa particolarmente l’ondata di attacchi ransomware dell’ultimo periodo, abbiamo predisposto una lista dei migliori antivirus per proteggersi dal ransomware, classificando i vari brand sul mercato in base alla loro efficacia nel trattamento di questo particolare tipo di malware. Abbiamo anche predisposto una guida ai migliori antivirus per Mac e ai migliori antivirus per Android e, se avete esaurito il budget, abbiamo anche una guida ai migliori antivirus gratuiti.

Il malware non va mai in vacanza...

Un altro consiglio, che potrebbe sembrare banale ma che, credetemi, non lo è, è quello di assicurarsi di fare un backup completo del proprio sistema prima di metterlo in valigia: abbiamo una guida ai migliori software di backup, sia gratuiti che a pagamento, che vi consigliamo di consultare se non avete ancora scelto uno di questi tool. Inoltre, in base al contenuto del vostro hard disk e alla sua importanza, sarebbe particolarmente indicato rispettare la regola del backup 3 2 1, soprattutto se non volete brutte sorprese. D’altronde, mentre siamo in vacanza, può succedere di tutto (facendo i dovuti scongiuri): una valigia smarrita con dentro il vostro laptop, un furto, o la “semplice” perdita di un device potrebbe essere davvero una grossa seccatura. Ecco perché vi consigliamo di fare una copia di sicurezza a parte, che tra l’altro potrebbe anche aiutarvi a limitare i possibili danni provocati da un eventuale attacco ransomware.

In conclusione, anche in vacanza, cercate sempre di essere prudenti: cestinate le mail sospette e, se possibile, evitate di scaricare materiale pirata (magari quel film appena uscito che proprio non potete fare a meno di vedere), non solo perché è illegale e noi ci dissociamo al 100% da questa pratica, ma anche perché visitare determinati siti può esporvi a più di una minaccia informatica. Se vi collegate a una rete pubblica, magari dalla hall del vostro albergo, ricordate che è sempre meglio usare una Virtual Private Network (VPN) per impedire a terzi di mettere le mani sui vostri dati. Detto questo, non ci resta che augurarvi buone vacanze e buon riposo!

Vi lasciamo con la nostra top 3 dei migliori antivirus da prendere in considerazione: