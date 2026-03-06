Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Corsair K65 PLUS WIRELESS, la tastiera meccanica da gioco 75% RGB con interruttori lineari MLX Red pre-lubrificati. Compatibile con PC, PS5, PS4 e Xbox, offre connessioni wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, oltre a un'autonomia impressionante di 266 ore. Oggi la trovate a soli 119,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 159,99€.

Corsair K65 PLUS WIRELESS, chi dovrebbe acquistarla?

La Corsair K65 PLUS WIRELESS è la scelta ideale per i gamer appassionati che cercano un dispositivo compatto, performante e versatile. Grazie al formato 75% e alla connettività tripla (2,4 GHz, Bluetooth e USB), si adatta perfettamente a chi gioca su più piattaforme come PC, PS5, PS4 e Xbox, oppure alterna sessioni di gaming a lunghe ore di lavoro o scrittura. Gli interruttori MLX Red pre-lubrificati garantiscono una digitazione fluida e silenziosa, soddisfacendo le esigenze di chi non vuole compromessi tra reattività e comfort.

Questo prodotto risponde anche alle necessità di chi vuole liberarsi dai cavi senza rinunciare alle prestazioni: con un'autonomia fino a 266 ore, la tastiera è perfetta per sessioni prolungate senza interruzioni. I tasti in PBT dye-sub assicurano una durata nel tempo eccezionale, mentre la rotella multifunzione e i comandi rapidi FN la rendono ideale per chi gestisce contenuti multimediali quotidianamente. A 119,99€, con uno sconto del 25% rispetto ai 159,99€ originali, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca qualità premium.

La Corsair K65 Plus Wireless è una tastiera meccanica 75% wireless con switch lineari MLX Red pre-lubrificati, connessione 2,4 GHz, Bluetooth o USB, autonomia fino a 266 ore e tasti PBT Dye-Sub resistenti all'usura.

