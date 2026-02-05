Il GL.iNet GL-MT3000 (Beryl AX) è in offerta su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo router WiFi 6 portatile dual band offre velocità fino a 3000Mbps e supporta VPN preinstallate come OpenVPN e WireGuard. Potete acquistarlo a 87,39€ invece di 95,99€, con uno sconto del 9%. Ideale per chi cerca sicurezza di rete avanzata con WPA3, porta WAN da 2,5Gb e firmware OpenWrt personalizzabile.

GL.iNet Beryl AX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GL.iNet GL-MT3000 Beryl AX è il compagno ideale per chi viaggia frequentemente e necessita di una connessione sicura e affidabile ovunque. Questo router WiFi 6 portatile si rivolge particolarmente a professionisti digitali, smart workers e viaggiatori che devono proteggere i propri dati sensibili quando si connettono a reti pubbliche di hotel, aeroporti o caffetterie. Grazie al supporto nativo per VPN (OpenVPN e WireGuard preinstallati), cripta automaticamente tutto il traffico di rete, garantendo privacy e sicurezza. La porta WAN multi-gigabit da 2,5G e le velocità AX3000Mbps lo rendono perfetto anche per chi necessita di prestazioni elevate per streaming, videochiamate o trasferimento file, mentre la compatibilità con oltre 30 provider VPN assicura massima flessibilità.

Gli appassionati di tecnologia e gli utenti avanzati troveranno nel Beryl AX uno strumento estremamente versatile grazie al firmware OpenWrt 21.02 open source, che permette personalizzazioni avanzate con oltre 5.000 plug-in disponibili. Chi necessita di estendere la copertura WiFi domestica apprezzerà la modalità ripetitore, mentre l'interruttore fisico per abilitare rapidamente funzioni come AdGuard Home risulta prezioso per famiglie attente alla sicurezza online e al blocco della pubblicità. Il supporto per protocollo WPA3, DNS over HTTPS e IPv6 soddisfa le esigenze di chi non vuole compromessi sulla protezione dei dati, rendendo questo router una soluzione completa per utenti consapevoli che desiderano il controllo totale sulla propria rete.

Il GL.iNet GL-MT3000 Beryl AX è un router WiFi 6 portatile che vi offre velocità dual band fino a 3000Mbps e una porta WAN da 2.5 Gb. Dotato di VPN preinstallata (OpenVPN e WireGuard), protegge automaticamente tutto il vostro traffico internet con crittografia avanzata e supporto WPA3. Funziona anche come ripetitore, access point ed extender, ed è basato su firmware OpenWrt open source personalizzabile con migliaia di plugin disponibili.

Vedi offerta su Amazon