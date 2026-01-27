La Logitech Signature K650 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 42,50€ invece di 58,99€. Questa tastiera wireless full-size vi conquisterà con il suo poggiapolsi integrato per un comfort eccezionale durante tutta la giornata. Approfittate dello sconto del 28% sulla Logitech K650 a soli 42,50€ e godetevi fino a 36 mesi di autonomia, connettività versatile via Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt, e compatibilità con tutti i principali sistemi operativi.

Logitech Signature K650, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Signature K650 è la scelta ideale per chi trascorre molte ore al computer e cerca comfort ergonomico. Grazie al poggiapolsi integrato e ai tasti smorzati, questa tastiera wireless è perfetta per professionisti, studenti e smart worker che desiderano ridurre l'affaticamento durante lunghe sessioni di digitazione. La compatibilità universale con Windows, macOS, Chrome OS, Linux e persino dispositivi mobili iOS e Android la rende particolarmente versatile per chi lavora su più piattaforme o necessita di passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Con uno sconto del 28%, rappresenta un investimento eccellente per migliorare la propria postazione di lavoro.

Questa tastiera soddisfa esigenze concrete di produttività ed efficienza: i tasti di scelta rapida permettono di gestire rapidamente microfono, audio e screenshot, funzioni essenziali per videochiamate e presentazioni. L'autonomia straordinaria fino a 36 mesi elimina la preoccupazione di sostituire frequentemente le batterie, mentre la doppia connettività (Bluetooth e ricevitore USB Logi Bolt) garantisce flessibilità in ogni situazione. Se abbinate al mouse M650 e personalizzate con il software Logi Options+, trasformerete la vostra esperienza d'uso. L'attenzione alla sostenibilità ambientale, con plastica riciclata certificata, vi permetterà di fare una scelta responsabile senza rinunciare a qualità e prestazioni.

La Logitech Signature K650 è una tastiera wireless full-size con poggiapolsi integrato per il massimo comfort durante la digitazione. Offre doppia connettività tramite Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt, compatibilità con tutti i sistemi operativi e autonomia fino a 36 mesi.

Vedi offerta su Amazon