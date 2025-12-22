Cercate un monitor per espandere il vostro spazio di lavoro o migliorare l'esperienza di gioco? Il Gawfolk da 34 pollici è disponibile su Amazon a soli 179,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 239,99€. Questo schermo IPS UWFHD offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, perfetto per un gaming fluido, e copre il 128% dello spazio colore sRGB per immagini vivide e dettagliate. Un'opportunità da cogliere al volo a 179,99€.

Monitor ultrawide 34 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor ultrawide da 34 pollici rappresenta la scelta ideale per chi desidera espandere il proprio spazio di lavoro o gaming senza dover ricorrere a configurazioni multi-schermo. Il formato 21:9 con risoluzione UWFHD (2560×1080) vi permetterà di gestire più finestre contemporaneamente, risultando perfetto per professionisti del video editing, designer grafici e sviluppatori che necessitano di avere simultaneamente visibili codice, preview e browser. Anche i gamer più esigenti troveranno nel refresh rate di 120Hz e nella tecnologia Adaptive Sync gli strumenti perfetti per un'esperienza di gioco fluida e priva di tearing, mentre la copertura del 128% dello spazio colore sRGB garantisce immagini vivide e fedeli alla realtà.

Se passate molte ore davanti allo schermo, apprezzerete particolarmente la tecnologia anti-sfarfallio e la modalità a bassa luce blu, che riducono significativamente l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate di lavoro o intrattenimento. La versatilità delle connessioni HDMI e DisplayPort assicura compatibilità con qualsiasi setup, mentre l'ampio angolo di visione di 178° lo rende adatto anche per chi condivide lo spazio di lavoro o desidera godere di contenuti multimediali in compagnia. Con uno sconto del 25% che lo porta a soli 179,99€, questo monitor vi offrirà un notevole upgrade della produttività e dell'esperienza visiva senza gravare eccessivamente sul budget.

Il Gawfolk vi conquisterà con il suo straordinario pannello IPS ultrawide in formato 21:9 e risoluzione UWFHD (2560×1080). Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120Hz e alla tecnologia Adaptive Sync, questo schermo PC garantisce immagini fluide e prive di artefatti, mentre la copertura del 128% sRGB con 16,7 milioni di colori assicura una resa cromatica eccezionale. L'angolo di visione di 178° e la luminosità di 350 nits completano un'esperienza visiva immersiva per lavoro e gaming.

Vedi offerta su Amazon