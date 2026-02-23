Se state cercando una soluzione WiFi mesh di ultima generazione, il NETGEAR Orbi serie 870 WiFi 7 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 29%. Questo sistema tri-band include un router e 2 extender satellitari, capaci di coprire fino a 600 m² e supportare 150 dispositivi contemporaneamente. La velocità raggiunge i 21 Gbps grazie al WiFi 7, 2,4 volte più veloce del WiFi 6, con porta Internet da 10 Gig per sfruttare i piani più veloci. Il prezzo passa da 1.399,99€ a soli 999,99€, un'occasione imperdibile per portare le prestazioni di rete della vostra casa a un livello superiore, con sicurezza integrata e gestione semplificata tramite app.

Netgear Orbi WiFi 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NETGEAR Orbi serie 870 con WiFi 7 è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di rete senza compromessi in abitazioni di grandi dimensioni o con molteplici dispositivi connessi. È particolarmente consigliato a famiglie numerose che utilizzano contemporaneamente servizi ad alta intensità di banda come streaming 8K, gaming online, videochiamate in 4K e realtà virtuale. Con una copertura fino a 600 m² e il supporto per 150 dispositivi, questo sistema mesh si rivela perfetto anche per professionisti che lavorano da casa e necessitano di connessioni stabili e velocissime, garantendo che ogni angolo della vostra abitazione, dal seminterrato al tetto, riceva un segnale WiFi potente e costante.

Questo router mesh rappresenta un investimento per il futuro grazie alla tecnologia WiFi 7 che offre velocità 2,4 volte superiori rispetto al WiFi 6, raggiungendo fino a 21 Gbps. La porta Internet da 10 Gig vi permette di sfruttare appieno i piani fibra più veloci disponibili sul mercato, mentre le quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps per ogni unità garantiscono connessioni cablate ultra-rapide per PC, console e smart TV. Con le funzionalità di sicurezza avanzate NETGEAR Armor incluse e gli aggiornamenti automatici del firmware, avrete anche una protezione completa contro minacce informatiche, rendendo questo sistema perfetto per chi desidera combinare prestazioni eccezionali e tranquillità digitale.

NETGEAR Mesh WiFi 7 Orbi serie 870 è un sistema mesh tri-band di ultima generazione che porta la connettività domestica a un livello superiore. Con velocità fino a 21 Gbps e tecnologia WiFi 7, questo kit composto da router e 2 satelliti copre fino a 600 m², supportando contemporaneamente 150 dispositivi.

