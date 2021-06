Accessori Logitech: le migliori offerte del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 è finalmente tra noi e, come avrete visto, a partire già dalla mezzanotte di oggi vi abbiamo offerto una rassegna stampa davvero immensa, con offerte che spaziano dai videogiochi all’abbigliamento, senza dimenticare gli inimitabili dispositivi Amazon Echo su cui, come prevedibile, Amazon sta riservando sconti davvero eccezionali e, per questo, imperdibili per qualsiasi appassionato di domotica.

Ebbene, sappiate che le offerte sono ancora ben lungi dall’essere terminate tant’è che, restando in tema sulla tecnologia di alto livello, vi proponiamo ora le offerte che il portale sta riservando al brand Logitech, ovvero uno dei più amati (e frequentemente scontati) della piattaforma, ed i cui tagli al prezzo possono facilmente superare anche il 45%!

Si tratta di un’occasione davvero eccezionale per poter rinnovare la propria postazione, sia essa da lavoro o da gaming, visto che grazie al Prime Day 2021 potrete acquistare prodotti di alto livello come l’ottimo mouse MX Master 3, a prezzi davvero molto bassi e convenienti il che, come sempre, è graditissimo. Originariamente venduto a ben 114,99€, MX Master 3 è infatti disponibile per le giornate di oggi e domani, al prezzo abbordabilissimo di 79,99€, probabilmente tra i prezzi più bassi mai proposti per questo specifico prodotto!

E badate, perché non parliamo di un mouse qualunque! MX Master 3 è infatti progettato per offrire il massimo dell’ergonomia, ed è stato disegnato per adattarsi perfettamente alla forma della mano, risultando una delle soluzioni più comode e apprezzate in ambito professionale, trattandosi di un mouse pensato, per l’appunto, per chi utilizza il PC per moltissime ore, magari in ambito lavorativo.

MX Master 3 si propone, dunque, con una forma comoda che non affatica polso e dita, e con un posizionamento comodo di tasti e rotella per lo scroll, evitando un affaticamento eccessivo della mano e del polso, ed evitando di incorrere in problemi articolari, o peggio. Compatibile con Windows, macOS e Linux, MX Master 3 garantisce non solo comodità, ma anche un’ottima autonomia, e può essere utilizzato ininterrottamente fino a 70 giorni con una carica completa, ricaricandosi per un utilizzo di 3 ore in appena un minuto di ricarica!

Eccezionale nelle performance, e dalla costruzione solida e durevole, MX Master 3 è insomma un mouse davvero imperdibile, per professionisti e gamer, e venduto a soli 79,99€ rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei migliori affari che potreste fare tra quelle che sono le numerosissime offerte Logitech di questo Prime Day 2021!

Un Prime Day che ovviamente, riserverà ancora molte sorprese, a patto però che siate provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime. Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi lasciamo alla nostra selezione di offerte Logitech, suggerendovi, vista la scelta vastissima, anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

