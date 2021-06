Arredo da interno: le migliori offerte del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 si conferma ancora una volta come un evento strepitoso, perché Amazon sta scontando un mare di articoli appartenenti a quasi tutte le sottocategorie del suo portale. Dopo aver dato uno sguardo alle principali iniziative, in questo articolo vi illustreremo dunque le migliori offerte sull’arredo da interno, come divani, poltrone e materassi.

Vi ricordiamo che il Prime Day è un evento riservato esclusivamente a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Per questo motivo, vi consigliamo di sottoscrivere il piano proposto dal colosso statunitense. Al seguente indirizzo troverete tutti i passaggi per effettuare la registrazione.

Le proposte di Amazon sono molteplici e piuttosto variegate, considerando che spaziano su diversi ambienti della casa. Tuttavia, tra le varie offerte disponibili, vogliamo segnalarvi quella dedicata al divano Homcom, composto da tre poltrone, attualmente disponibile a 389,57€ anziché 595,95€, dopo uno sconto del 35%, che ha abbattuto il prezzo di vendita consigliato del produttore di ben 206,38€!

Il divano in questione presenta, come da standard per il mercato, schienale e braccioli imbottiti, per garantire un buon confort su tutte le zone del proprio corpo. Inoltre, diventa un’autentica poltrona grazie ai suoi due schienali laterali e poggiapiedi, che possono essere reclinati attraverso una semplicissima leva.

Sebbene sia un prodotto estremamente grande, Amazon garantisce la spedizione gratuita. Fattori che, considerando le specifiche tecniche di questo articolo, sarà sicuramente in grado di migliorare l’arredo della vostra casa. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di consultare la nostra speciale pagina cosicché possiate visionare tutte le promozioni del Prime Day. Infine, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

