Arrivano le offerte sull’abbigliamento Disney da Zavvi!

Facciamo una piccola pausa dalla nostra rassegna di offerte tech del giorno per riportarvi l’ultima iniziativa lanciata da Zavvi sull’abbigliamento che, nello specifico, riguarda tanti articoli a tema Disney, disponibili sul portale con un succoso 30% di sconto! Per ottenere lo sconto di questa iniziativa non dovrete far altro che selezionare uno o più prodotti dalla vasta selezione di capi d’abbigliamento proposta da Zavvi e poi, una volta nel carrello, inserire il codice sconto DISNEY30 per applicare la riduzione a tutta la spesa. Una promozione davvero ottima che tuttavia, scadrà il prossimo 24 febbraio, motivo per cui vi invitiamo ad approfittarne quanto prima, onde evitare di perdere questa ultima ultima ondata dei saldi invernali.

Del resto si tratta di prodotti non solo bellissimi, ma anche di ottima qualità, tutti realizzati su licenza, e disponibili sia con taglie da uomo, da donna e persino per bambini, tra cui anche diversi articoli dedicati a personaggi classici come Topolino, Pippo o Minnie, senza dimenticare i personaggi provenienti dai più famosi cartoni classici, come ad esempio Il Re Leone con la replica della storica scena della canzone Hakuna Matata.

Da segnalare, ancora, anche articoli più spiritosi che, pur non rifacendosi a momenti iconici tratti dal cinema, utilizzano alcuni personaggi classici per delle grafiche inedite, come è ed esempio il caso di Minù degli Aristogatti e di Aurora de La Bella Addormentata nel Bosco, protagoniste di t-shirt con dei meme a dir poco deliziosi! Infine, oltre alle magliette, troverete anche tante comode felpe in cotone, anch’esse caratterizzate da illustrazioni piene di dolcezza come Minnie intenta a dare un bacio, oppure altre dall’aspetto più ricercato, come nel caso di Sketch Mickey, ossia la bozza che viene utilizzata per disegnare Topolino.

Insomma, avrete capito che sono tantissimi i capi Disney coinvolti in questa promozione di Zavvi, quindi il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina dell’iniziativa, così da poter trovare la grafica più di vostro gradimento. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

