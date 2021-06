Giochi Nintendo Switch: le migliori offerte del Prime Day 2021

Ci siamo: dopo una lunghissima attesa finalmente hanno avuto inizio gli Amazon Prime Day 2021. Due giorni colmi di offerte fuori di testa, in cui migliaia e migliaia di articoli sono messi a prezzo di saldo sul noto store online. Qualsiasi sia la cosa di cui abbiate bisogno, molto probabilmente la troverete in saldo grazie a questa due giorni di Amazon. Per non perdervi neanche un’offerta, vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata, dove di volta in volta segnaleremo quelle che sono le migliori occasioni degli Amazon Prime Day 2021.

Prima di gettarvi su qualche prezzo particolarmente allettante è però doveroso segnalare come tutte le offerte degli Amazon Prime Day 2021 siano riservato solamente agli abbonati del servizio di Amazon. Se non lo siete ancora potete trovare comodamente qui sotto i link per diventarlo. Non dimenticate poi che se non ne avete ancora usufruito è anche possibile provare il servizio in maniera totalmente gratuita per ben 30 giorni ed approfittare così di queste ricche offerte.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Se siete dei possessori di Nintendo Switch, o se desiderate diventarlo a breve, siete capitati nel posto giusto. In questo articolo troverete infatti quelle che sono le migliori offerte degli Amazon Prime Day 2021 sulla piccola ibrida di casa Nintendo, per fare il carico di giochi a un prezzo super.

Il colpo grosso a tema Nintendo Switch che potete portare a casa in questi Prime Day prende sicuramente il nome di Pokémon, con sia Pokémon Spada che Pokémon Scudo che possono essere acquistati nella loro edizione con tanto di Pass Espansione a soli 64,99€. Un ottimo prezzo per l’edizione completa dell’ultimo episodio della celebre saga.

Molto interessante è poi il bundle Animal Crossing: New Horizons + Just Dance 2021, che permette di divertirsi e restare in forma a un prezzo ridotto. Se siete degli amanti dei giochi giapponesi da non sottovalutare sono poi gli ottimi Persona 5 Strikers e Catherine Full Body, acquistabili grazie ai Prime Day 2021 a rispettivamente 34,99€ e 19,99€.

Se tutte queste incredibili offerte non sono ancora abbastanza, potete trovare quelle che per noi sono le migliori offerte Prime Day 2021 sui giochi Nintendo Switch direttamente qui sotto!

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui giochi Nintendo Switch

