Giochi Xbox: le migliori offerte del Prime Day 2021

In queste giornate del 21 e del 22 giugno hanno finalmente luogo i tanto attesi Amazon Prime Day 2021, una due giorni particolarmente calda e colma di irresistibili offerte. Videogiochi, vestiti, accessori vari e tanto altro ancora: praticamente ogni cosa di cui potreste avere bisogno è in sconto sul noto store per questi Amazon Prime Day 2021.

Attenzione però: prima di gettarvi su qualche prezzo particolarmente allettante è importante ricordare che tutte le offerte degli Amazon Prime Day 2021 sono riservato esclusivamente agli abbonati a Amazon Prime. Se non fate ancora parte di questo servizio, potete trovare comodamente qui sotto i link per diventarlo e approfittare così di tutti questi sconti. Non dimenticate poi che è anche possibile provare il servizio in maniera totalmente gratuita per ben 30 giorni se non lo avete ancora fatto in precedenza.

A essere in offerta per gli Amazon Prime Day 2021 sono veramente un’infinità di prodotti. In questo articolo andremo a vedere quelle che sono le migliori offerte sui giochi Xbox, che vi permetteranno di risparmiare parecchi euro sull’acquisto di qualche videogioco e non solo.

La principale offerta di questa carrellata dedicata a Xbox è sicuramente quella che vede come protagonista Forza Horizon 4, con il magnifico racing game che può essere acquistato grazie ai Prime Day 2021 a soli 21,99 euro. Un altro prezzo a dir poco ridicolo per quanto è basso è poi quello di Halo 5 Guardians, con il gioco che è disponibile in questi giorni a soli 7,99 euro. Ottimi anche gli sconti sul recente Resident Evil Village, che può essere vostro a soli 47,99 o 49,99 euro rispettivamente nella sua Standard e Steelbok Edition, e sull’immancabile FIFA 21, acquistabile all’irrisorio prezzo di 17,99€ grazie ai Prime Day 2021.

Judgment, Chivalry 2 e DOOM Eternal: questi sono poi altri giochi Xbox in forte sconto grazie agli Amazon Prime Day. Non ne avete abbastanza? Potete trovare l’elenco di quelle che per noi sono le migliori offerte Prime Day 2021 sui giochi Xbox seguendo comodamente il link qui sotto. Infine, prima di lasciarci, vi consigliamo di seguirci anche ai nostri quattro canali Telegram dove vi aggiorneremo in tempo reale su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

