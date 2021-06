Hardware PC: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo una mattinata all’insegna di una scontistica fenomenale, la nostra rassegna stampa dedicata al Prime Day 2021 continua anche questo pomeriggio soffermandosi, a questo giro, sulle occasioni relative all’hardware per PC. A tal proposito, coloro i quali speravano che l’evento di Amazon scontasse una serie di componenti ideali per aggiornare il proprio PC rimarranno senz’altro sorpresi nel vedere che il colosso dell’e-commerce ha abbassato i prezzi su RAM, alimentatori, ventole e sistemi di raffreddamento avanzati, i quali si vanno ad aggiungere alle ottime offerte sugli SSD e Hard Disk.

Prima di conoscere le offerte, però, vale la pena sottolineare che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Ancora una volta, il portale ci delizia con diverse ed ottime soluzioni con la possibilità di acquistarle a prezzi più bassi di sempre. Un esempio è il kit da 16GB di RAM Crucial Ballistix Max, nome in codice BLM2K8G40C18U4B, le quali vengono proposte a soli 109,99€ invece di 187,87€. Come gli appassionati di PC ben sapranno, parliamo di banchi di RAM tra i migliori in assoluto, con frequenze di clock da ben 4.000 Mhz e caratteristiche che vi permetteranno persino di overcloccarle, qualora le già incredibili prestazioni di default non fossero abbastanza.

Compatibili sia con piattaforme AMD che Intel, le Crucial Ballistix Max hanno il supporto XMP 2.0, che permetterà ai meno esperti di fare ugualmente un ottimo overclock senza rischiare di danneggiare i banchi di RAM, dato che si occuperà direttamente il sistema ad aumentare la frequenza fino al limite supportato, grazie anche al fatto che queste RAM sono dotato di un diffusore di calore in alluminio estruso di alta qualità.

Come al solito, vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti componenti hardware ad essere in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

