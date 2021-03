Sconti al 40% sulle fantastiche Mistery Box di Zavvi!

Continuano le promozioni dedicate ai gadget ed il collezionismo, ed oltre a quelle dedicate ai Funko Pop! dei giorni scorsi, in queste ore sul portale di Zavvi potrete acquistare anche tante Mystery Box piene di gadget, magliette e tanto altro con un extra sconto del 40%! Aderire a questa iniziativa è semplice, vi basterà infatti selezionare le box che desiderate acquistare tra molte proposte dal portale e poi, nell’apposita sezione del carrello, inserire il codice sconto MYSTERY40.

Le Mystery Box di Zavvi sono una delle esclusive più ricercate dai nerd e dai collezionisti, che permettono di ottenere moltissimi gadget ed articoli di merchandise che sarebbe impossibile da trovare altrove. La particolarità di queste Mystery Box è che, al momento dell’acquisto non è dato sapere nello specifico quale sia esattamente il contenuto della scatola, si conosce solo tema principale che può esser dedicato ad uno specifico franchise, oppure coinvolgerne svariati come la box dedicata allo spazio che presenta articoli di Star Wars, Star Trek e persino Rick & Morty.

Ad ogni modo, ogni Mystery Box è caratterizzata da una maglietta delle tantissime appartenenti alle linee di abbigliamento presenti sul portale di Zavvi – con taglie da S fino a XXL -, un Funko Pop!, e 2 oggetti da collezione che variano sempre tra abbigliamento o bizzarri oggetti per la casa, come ad esempio il set di bicchierini da caffè con i loghi delle case di Game of Thrones, i divertenti calzini di Big Bang Theory con scritto Bazinga oppure un apribottiglie di Star Trek, insomma una vera manna per gli appassionati di cultura pop!

Insomma, con questa offerta dedicata alle Mystery Box che Zavvi ha realizzato una promozione molto variegata e con molte alternative, e proprio per questo vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

