Zavvi: Tante promozioni dedicate al 25° Anniversario di Pokémon!

Su Zavvi continuano le promozioni dedicate agli anniversari dei franchise Nintendo, ed infatti nelle ultime ore è stato celebrato anche il Pokémon Day che però quest’anno era anche la ricorrenza del 25° Anniversario della serie di videogiochi. Per l’occasione il portale di merchandise si è trasformato in un luogo dove allenatori di tutte le età hanno potuto trovare promozioni esclusive in grande quantità, su moltissimi articoli presenti nel catalogo del portale. Questa serie di promozioni a tema Pokémon si vanno ad affiancare alle tante linee esclusive presenti su Zavvi, come ad esempio quella ispirata al cult movie The Matrix.

Come spesso accade quando si parla di una promozione di Zavvi, anche stavolta sono presenti alcuni bundle esclusivi, come ad esempio quello composto dalla t-shirt con Pikachu ma composta anche da una fedele riproduzione in numero limitato di una Pokéball capace di aprirsi e replicare suoni e colori delle fasi di cattura di un Pokèmon. Questa Pokéball rappresenta una vera chicca per i collezionisti di merchandise a tema Pokémon grazie ai suoi dettagli rifiniti e precisi che è possibile trovare tanto nella sfera di metallo tanto quanto nella pratica custodia da esposizione che si apre e dona una particolare eleganza al tutto.

Non mancano poi una selezione di occasioni che riguardano l’abbigliamento a tema Pokèmon, con t-shirt e felpe pensate per soddisfare i fan della prima generazione di mostriciattoli, ed infatti potrete trovare una scelta di grafiche ispirate al terribile Mewtwo oppure alla linea evolutiva dei vostri starter preferiti come Charmander oppure Squirtle. Inoltre non potevano mancare anche una selezione di accessori immancabili per completare l’outfit di ogni allenatore come il cappello dedicato ai 25 anni del franchise oppure l’originale set di calzini con la fantasia delle Pokèball. Ma non è tutto, infatti con questa carrellata di offerte vi sarà possibile anche recuperare un gran numero di versioni home video di titoli del franchise, a partire dallo storico film Pokèmon The First Movie disponibile ad appena 5,99€, sino alla prima trasposizione in live action Pokèmon: Detective Pikachu.

Avrete capito che di fronte ad una celebrazione così, nessun fan della serie Pokémon può resistere, ed ecco perché il consiglio che ci permettiamo di darvi, come sempre, è quello di visitare l’apposita pagina del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!