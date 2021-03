WandaVision, magliette e Funko! Pop esclusivi in offerta su Zavvi!

In occasione del finale di WandaVision arrivato proprio oggi sulla piattaforma Disney+, su Zavvi è disponibile un bundle esclusivo che vi permetterà di celebrare la prima serie Marvel della piattaforma. Il bundle è composto da una maglietta e da un funko Pop! a scelta della serie, e per ricevere entrambi i prodotti al prezzo totale di appena 21,99€ non dovrete far altro che selezionare quello di vostro gradimento tra la selezione proposta da Zavvi, e poi nel carrello il prezzo verrà automaticamente modificato. Inoltre vi ricordiamo che, oltre a questo incredibile bundle, su Zavvi in queste ore è possibile acquistare una grande selezione di articoli di merchandise con il 40% di sconto.

Trattandosi di un bundle esclusivo a tema WandaVision, ovviamente le grafiche delle magliette disponibili cercano di riprodurre le atmosfere da show televisivo, e ritraggono infatti i protagonisti Wanda Maximoff e Visione come apparivano nei primi episodi, in bianco e nero e con un look chiaramente ispirato agli anni 50/60. Ovviamente tutte le grafiche incluse in questa collezione sono disponibili sia per uomo che per donna, con una scelta di taglie che va da XS fino ad XXL, riuscendo a soddisfare qualsiasi tipologia di corporatura.

L’altra parte di questo bundle sono i Funko Pop!, le famosissime statuette che ritraggono 2 personaggi che proprio nelle fasi finali della serie hanno mostrato un nuovo look, stiamo parlando del Visione Bianco che compare per la prima volta nella scena post credit dell’episodio 8 e di Agatha Harkness con l’outfit da strega sfoggiato in occasione del suo faccia a faccia con Wanda, con tanto di piedistallo trasparente che simula l’effetto levitazione.

