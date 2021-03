Gadget, action figure e tanto altro nelle grandi offerte del Marvel Day di Zavvi!

Mentre su Zavvi continuano le offerte dedicate alla celebrazione di Super Mario, sul portale è cominciata anche una serie di promozioni dedicate al mondo Marvel, che faranno impazzire i fan! Infatti sul portale è iniziato il Marvel Day, con tantissimi prodotti ispirati ai fumetti, film e serie tv dei personaggi della Casa delle Idee, con sconti ed occasioni imperdibili che possono ispirarvi anche nella ricerca del perfetto regalo da fare in occasione della festa del papà.

WandaVision, la prima serie tv Marvel approdata su Disney+, si è conclusa appena la settimana scorsa, ma questa collezione vi permetterà di mettere la mano su alcune interessanti chicche provenienti dalla serie, come il bundle esclusivo a tema WandaVision che include un Funko Pop! a scelta tra i personaggi presenti nella serie come Wanda in versione Scarlett Witch, Monica oppure Agatha Harkness che potranno esser acquistati assieme ad una maglietta a soli 21,99€.

E non è tutto, perché i collezionisti non vorranno di certo lasciarsi sfuggire il set di repliche venduto in esclusiva su Zavvi, che include la tiara di Scarlett Witch ed il ciondolo in argento dello S.W.O.R.D. visti in WandaVision. Oltre all’elegante scatola da esposizione ed il certificato di autenticità, a render ancora più ricercate queste repliche è il fatto che ne esistono solamente 500 pezzi!

Non ci si limita comunque alla sola serie Disney+, in quanto su Zavvi è anche possibile trovare prodotti provenienti dal restante mondo Marvel, come ad esempio la riproduzione del martello di Thor da collezione della Hasbro a 109,99€, come anche tante versioni delle bellissime action figure prodotte da Hot Toys, disponibili con sconti che arrivano a superare il 60% in alcuni casi. Per quanto riguarda l’abbigliamento invece vi sarà possibile ricevere uno sconto ulteriore del 30% su migliaia di prodotti a tema Marvel presente sul portale, grazie all’ausilio di un particolare codice sconto.

Le offerte realizzate da Zavvi in occasione del Marvel Day sono molte, e per questo il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!