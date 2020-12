Sono cominciate le Offerte Natalizie su Zavvi!

Se siete ancora alla ricerca degli ultimi regali che riguardano il mondo nerd e geek, allora non potete farvi sfuggire la nuova promozione approdata su Zavvi dedicata al Natale, dove vi sarà possibile ricevere grandi sconti su migliaia di prodotti presenti sul catalogo, che diventa pure l’ottima occasione per tutti gli amanti dell’home video di completare la propria collezione. Poiché non ci è dato sapere quando la promozione terminerà e per evitare di trovare questi ottimi articoli esauriti, vi consigliamo di sfruttare subito questa iniziativa per i vostri acquisti.

In questa selezione di prodotti è possibile trovare un gran numero di cofanetti riguardanti le maggiori saghe cinematografiche con anche action figure e gadget particolari, come nel caso del Cofanetto Gremlins che, oltre ad essere in tema con il periodo Natalizio, ad appena 10,49€ include il Blue-ray del film ed un portachiavi Funko pocket Pop! del tenerissimo mostriciattolo. Sono poi presenti moltissimi blu-ray a prezzo scontato, come The Nightmare Before Christmas ad appena 9,49€, ma sono presenti anche i cofanetti contenenti un gran numero di film come nel caso di quello dedicato al Marvel Cinematic Universe, con tutti i primi titoli raccolti in questa Marvel Studios Collector’s Edition Fase 1 che include poster cinematografici e persino delle carte con rappresentazioni esclusive delle pellicole.

Le offerte dedicate al Natale di Zavvi sono molte e varie, per cui il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione in modo che possiate trovare quella più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di titoli su Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!