Nuovi saldi su Zavvi: t-shirt Marvel a soli 9,99€!

Oltre alle tante offerte Tech dei principali store, vi ricordiamo che in questi giorni sono cominciati i tradizionali saldi invernali dedicati all’abbigliamento che, con le loro incredibili promozioni, vi permetteranno di acquistare, anche online, tantissimi articoli per arricchire il vostro guardaroba! Le offerte, del resto, fioccano da quasi ogni store, anche su Zavvi che, con la sua ultima iniziativa, ha messo in sconto fino al 22 gennaio tantissime t-shirt a tema Marvel, al prezzo di appena 9,99€ l’una! Tuttavia, prima di procedere, vi ricordiamo che su Zavvi sono ancora presenti altre iniziative dedicate all’abbigliamento, come le felpe nerd a prezzo scontato, la linea di abbigliamento ispirata ad MTV e senza dimenticare la recente dedicata alla saga del Signore degli Anelli.

Ci detto, specifichiamo che l’offerta Zavvi include tra le sue proposte solo articoli realizzati su licenza ufficiale, con opzioni sia per uomo che per donna, e con grafiche dedicate ai maggiori eroi della Casa delle Idee, con proposte sempre molto colorate e dinamiche che attingono sia dal mondo fumetti che da dalle pellicole Marvel Cinematic Universe. Tra le varie, infatti, è possibile trovare sia magliette con storiche copertine ispirate ai più classici numeri di fumetti come nel caso di Black Panther, oppure con illustrazioni ispirate ai più recenti film, come ad esempio lo Spider-man di Far From Home che appare con il suo nuovo costume come visto nella pellicola.

Clicca qui per vedere tutte le offerte relative ai SALDI 2021!

Per celebrare l’inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e l’arrivo di WandaVision, la prima di tante serie Marvel ad arrivare su Disney+, vi segnaliamo anche la presenza di più di una grafica dedicata a Scarlet Witch interpretata nelle pellicole dalla giovane Elizabeth Olsen intenta a sprigionare il suo incredibile potere contro gli avversari.

