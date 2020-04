I migliori smartphone oltre 800 euro

Gli smartphone con un prezzo di partenza di 800 euro sono i veri top di gamma di ogni brand. In questo segmento, sono entrati a far parte marchi (Xiaomi e OnePlus) che fino a poco tempo fa avevano giocato la partita nella fascia media del mercato. Quando si è disposti a spendere cifre simili, non si è disposti ad accettare compromessi. Questa lista includerà dunque dispositivi dalle altissime prestazioni che integrano al loro interno la più alta tecnologia disponibile al momento.

Sono prodotti completi e curati nei minimi dettagli, che coccolano l’utente. La scelta finale dipende esclusivamente dai gusti personali, dall’affezione al marchio e dalla profondità del legame con l’intero ecosistema che gira attorno al sistema operativo. In questo articolo, dunque, vi guideremo verso l’acquisto selezionando quelli che – a parer nostro – sono i migliori smartphone del momento oltre gli 800 euro. La lista verrà costantemente aggiornata man mano che i vari produttori presenteranno le nuove proposte. Questo segmento, di solito, segue un calendario sempre molto definito.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro è il giusto compromesso tra il fratello minore e il fratello maggiore, sia in termini di caratteristiche tecniche che di prezzo. Rispetto al primo, mette a disposizione un comparto fotografico più versatile composto da tre fotocamere tutte da 12 Megapixel (grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivo). Il tutto alloggiato in un vistoso modulo quadrato. La parte frontale mostra un ampio notch dove sono presenti tutti i sensori necessari a far funzionare il Face ID.

Rispetto alla variante Pro, invece, offre delle dimensioni più compatte con un display OLED da 5,8 pollici. Se siete amanti degli schermi grandi, potete prendere in considerazione l’acquisto di iPhone 11 Pro Max disponibile anche su Amazon (qui il link). L’esperienza utente è da primo della classe merito del connubio tra parte hardware (A13 Bionic) e software (iOS 13), caratteristica peculiare dei dispositivi targati Apple. Il processore è abbinato a 4 GB di RAM 64/256/512 GB di memoria interna non espandibile. Per questo, il consiglio è di acquistare almeno la versione da 256 GB.

Display: 5,8 pollici OLED, 2436×1125, 19,5:9

5,8 pollici OLED, 2436×1125, 19,5:9 Processore: A13 Bionic

A13 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Storage: 256 GB espandibili

256 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.0)

: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) + 12 MP (f/2.0) Fotocamera anteriore: 12 Megapixel (f/2.2)

12 Megapixel (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS QZSS GALILEO, NFC, dual-SIM (eSIM)

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS QZSS GALILEO, NFC, dual-SIM (eSIM) Batteria: 3.046 mAh, ricarica con Lightning (ricarica rapida, inversa e wireless)

3.046 mAh, ricarica con Lightning (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: iOS 13

iOS 13 Certificazione IP: Si IP68

Huawei P40 Pro

Nella nostra recensione, abbiamo definito P40 Pro il nuovo “cameraphone” di riferimento. È uno smartphone, infatti, in grado di dare grandissime soddisfazioni in ambito fotografico. È l’ennesima evoluzione di un processo iniziato con il P20 Pro e proseguito poi con P30 Pro. Sul retro ci sono quattro sensori: principale da 50 Megapixel; grandangolare da 40 Megapixel; teleobiettivo da 12 Megapixel, con zoom ottico 5X e ibrido 10X (si può arrivare in digitale a 50X); sensore ToF 3D per la profondità.

Le eccellenti prestazioni e l’ottimo display OLED da 6,58 pollici non nascondono, però, la mancanza delle applicazioni e dei servizi Google, come Maps, Gmail, YouTube. Se i servizi di Big-G non sono indispensabili per voi (vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato all’AppGallery di Huawei), potete prendere in seria considerazione l’acquisto del nuovo P40 Pro. C’è il supporto al 5G. Manca il jack audio da 3,5 mm. Acquistandolo entro il 4 maggio si avrà in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Display: 6,58 pollici OLED, 1200 x 2640 pixel, 90Hz

6,58 pollici OLED, 1200 x 2640 pixel, 90Hz Processore: Kirin 990 5G

Kirin 990 5G RAM: 8 GB

8 GB Storage: 256 GB espandibili

256 GB espandibili Fotocamera posteriore : 50 MP (f/1.9) + 12 MP periscopica (f/3.4) + 40 MP (f/1.8) + TOF 3D

: 50 MP (f/1.9) + 12 MP periscopica (f/3.4) + 40 MP (f/1.8) + TOF 3D Fotocamera anteriore: 32 MP (f/2.0) + IR TOF

32 MP (f/2.0) + IR TOF Connettività : Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, Dual-SIM, 5G

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 4.200 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

4.200 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 AOSP con EMUI 10.1

Android 10 AOSP con EMUI 10.1 Certificazione IP: IP68

Xiaomi Mi 10

Mi 10 segna ufficialmente l’entrata di Xiaomi nella fascia alta del mercato smartphone. È uno smartphone completo in grado di assicurare delle ottime prestazioni. Il processore è lo Snapdragon 865 di Qualcomm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, questo dispositivo gode di un particolare sistema di raffreddamento che regola automaticamente la temperatura.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 90HZ e bordi curvi. La fotocamera anteriore da 20 MP trova posto in un foro sullo schermo. Ben cinque le fotocamere posteriori (108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP). L’autonomia è garantita da una batteria da 4.780 mAh. Mi 10 è uno smartphone 5G. Esiste anche la variante Pro, venduta a cifre superiori che mette a disposizione due teleobiettivi, uno da 8 Megapixel e uno da 12 Megapixel. Acquistando Mi 10 si avranno in regalo gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2.

Display: 6,67 pollici AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9, 90 Hz

6,67 pollici AMOLED, 1080 x 2340, 19,5:9, 90 Hz Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 108 MP (f/1.7) + 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

: 108 MP (f/1.7) + 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 20 MP (f/2.0)

20 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, WiFi 6, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, 5G

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax dual-band, WiFi 6, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, QZSS, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 4.780 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

4.780 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 con MIUI 11

Android 10 con MIUI 11 Certificazione IP: No

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra è l’ultimo top di gamma targato Samsung. Condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello minore S20+, venduto a cifre inferiori. Rispetto a quest’ultimo, mette a disposizione un comparto fotografico più accattivante: sensore principale da 108 Megapixel, fotocamera periscopica da 40 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e sensore ToF per la profondità. Frontalmente, un sensore da ben 40 Megapixel. Qui, la nostra recensione.

Il display AMOLED ha a disposizione una diagonale da 6,9 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz e supporto allo standard HDR10+. Insomma, uno schermo di altissima qualità. Sotto la scocca, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida e wireless. Galaxy S20 Ultra arriva con a bordo già Android 10 con la One UI di Samsung ed è venduto solo in versione 5G. Se desiderate un modello 4G, potete acquistare Galaxy S20+ tramite questo link.

Display: 6,9 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200, 20:9, 120 Hz

6,9 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3200, 20:9, 120 Hz Processore: Exynos 990 5G

Exynos 990 5G RAM: 12 GB

12 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 108 MP (f/1.8) + 48 MP (f/3.5) +12 MP (f/2.2) + ToF 3D

: 108 MP (f/1.8) + 48 MP (f/3.5) +12 MP (f/2.2) + ToF 3D Fotocamera anteriore: 40 MP (f/2.2)

40 MP (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, Dual-SIM, 5G

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 5.000 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

5.000 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Certificazione IP: IP68

Samsung Galaxy Note 10+

È lo smartphone votato alla produttività per eccellenza. Il punto di forza di Galaxy Note 10+, come tutta la serie, è il pennino integrato. La S-Pen assicura un’esperienza utente che nessun altro dispositivo sul mercato è attualmente in grado di offrire. Grazie a un apposito accordo Microsoft, offre un’incredibile integrazione con i computer molto simile a quella vista tra iPhone e Mac. Non manca poi il supporto a Samsung DeX: si collega un monitor esterno e si ha accesso a un ambiente desktop su base Android.

Volgete la vostra attenzione altrove se cercate maneggevolezza. È un phablet che può contare su un ampio display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici. Al centro, un foro per la fotocamera da 10 MP. Sul retro del Note 10+ ci sono quattro sensori (12 MP + 16 MP + 12 MP + Tof 3D). Completa la connettività che gode anche del supporto dual-SIM e dell’espansione di memoria. Manca però il jack audio da 3,5 mm. Arrivato sul mercato a 1.129 euro, è ora disponibile a meno di meno di 860 euro.

Display: 6,8 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19:9

6,8 pollici Dynamic AMOLED, 1440 x 3040, 19:9 Processore: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 12 GB

12 GB Storage: 256 GB espandibili

256 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2) + ToF 3D

: 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.1) +16 MP (f/2.2) + ToF 3D Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax dual-band, GPS A-GLONASS BDS GALILEO, NFC, Dual-SIM, S-Pen Batteria: 4.300 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

4.300 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 9 con One UI 2

Android 9 con One UI 2 Certificazione IP: IP68

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro è il vero top di gamma del produttore cinese che sancisce l’entrata nel mercato premium. Rispetto al modello base – acquistabile su Amazon tramite questo link – migliora alcuni aspetti. Nello specifico, display e comparto fotografico. Lo schermo è un AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e angoli molto curvi. Mentre, sul retro, troviamo quattro fotocamere: sensore principale da 48 Megapixel, teleobiettivo da 8 Megapixel, grandangolare da 48 Megapixel e un ultimo da 5 Megapixel.

Eccellenti le prestazioni garantite dallo Snapdragon 865 di Qualcomm che rende lo smartphone compatibile con le nuove reti 5G. Finalmente, OnePlus ha introdotto la certificazione IP68 per l’impermeabilità. La batteria da 4.510 mAh assicura un’ottima autonomia. Insomma, uno smartphone completo. Se cercate qualcosa di più compatto, rivolgete la vostra attenzione verso il fratello minore venduto anche a cifre inferiori.

Display: 6,78 pollici Fluid AMOLED, 1440 x 3168, 120Hz

6,78 pollici Fluid AMOLED, 1440 x 3168, 120Hz Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB non espandibili

128 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 48 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 48 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.5)

16 MP (f/2.5) Connettività : Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax, Wi-Fi 6, GPS A-GLONASS GALILEO BDS SBAS, NFC, Dual-SIM, 5G

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax, Wi-Fi 6, GPS A-GLONASS GALILEO BDS SBAS, NFC, Dual-SIM, 5G Batteria: 4.510 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless)

4.510 mAh, Type-C (ricarica rapida, inversa e wireless) Sistema operativo: Android 10 con OxygenOS 10

Android 10 con OxygenOS 10 Certificazione IP: IP68

Samsung Galaxy Z Flip

Nella lista degli smartphone premium, non potevamo non inserire un pieghevole. Il prescelto è lui: Galaxy Z Flip. È il secondo smartphone flessibile di Samsung dopo Galaxy Fold e ha una logica completamente diversa rispetto a quest’ultimo. Il display infatti si piega sull’asse verticale, riprendendo la chiusura a conchiglia come Motorola RAZR. L’idea è quella di offrire uno smartphone estremamente compatto da chiuso che mette a disposizione un’ampia diagonale quando aperto.

Il display esterno è da 1,1 pollice e serve per visualizzare al volo le notifiche, oltre a una serie di informazioni come orario, previsioni meteo ecc. Da aperto, appare uno schermo da 6,7 pollici con vetro ultrasottile. Samsung ha migliorato la resistenza del pannello che tanto ha fatto discutere sul primo modello. Per il resto, caratteristiche da vero top di gamma: Snapdragon 855+, un sensore frontale e due sul posteriore, e batteria da 3.300 mAh. Vi lasciamo il nostro articolo di anteprima per tutti i dettagli a questo link. Insomma, non è uno smartphone per tutti. È chiaro, soprattutto per la tecnologia considerata da molti ancora acerba. Probabilmente, lo è. Ma non potevamo non inserirlo.

Display esterno: 1,1 pollice Super AMOLED, 112 x 300 pixel

1,1 pollice Super AMOLED, 112 x 300 pixel Display interno: 6,7 pollici Foldable Dynamic AMOLED, 1080 x 2636, 21:9

6,7 pollici Foldable Dynamic AMOLED, 1080 x 2636, 21:9 Processore: Snapdragon 855+

Snapdragon 855+ RAM: 8 GB

8 GB Storage: 256 GB non espandibili

256 GB non espandibili Fotocamera posteriore : 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) Fotocamera anteriore: 10 MP (f/2.4)

10 MP (f/2.4) Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS GALILEO BDS, NFC

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS A-GLONASS GALILEO BDS, NFC Batteria: 3.000 mAh, Type-C (ricarica rapida e wireless)

3.000 mAh, Type-C (ricarica rapida e wireless) Sistema operativo: Android 10 con One UI 2

Android 10 con One UI 2 Certificazione IP: No

