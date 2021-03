Oscar 2021: le nominations

Annunciate le nominations per gli Academy Awards 2021. La cerimonia degli Oscar di quest’anno sarà ricordata come una delle più strane e difficili della sua storia, a causa ovviamente delle conseguenze generate dalla pandemia di Covid-19: la data della cerimonia posticipata ad aprile, precisamente il 25, in un’inedita edizione che vedrà come luoghi della cerimonia sia il Dolby Theater sia la Los Angeles Union Station e l’ammissione alla competizione anche ai film distribuiti esclusivamente dalle piattaforme di streaming, che in tempi normali non avrebbero mai potuto accedere alla competizione.

L’edizione 2021 prevederà altre variazioni al regolamento, quali un unico premio per quel che riguarda l’Oscar al miglior sonoro, fondendo in un’unica categoria il miglior missaggio sonoro e il miglior montaggio sonoro, le modifiche sul regolamento delle colonne sonore (introducendo una percentuale minima di musica originale) e la votazione preliminare per il miglior film in lingua straniera estesa a tutti i membri votanti dell’Academy.

Un primo assaggio di quello che gli Oscar ci avrebbero riservato era stato dato con l’annuncio delle shortlist e della lista dei film di animazione in concorso, mentre per quel che riguarda categorie più importanti nomi come Nomadland e Mank dati per certi.

Di seguito la lista dei film in concorso nelle rispettive categorie.

Miglior film

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Migliore regia

Thomas Vinterberg

David Fincher

Lee Isaac Chung

Chloe Zhao

Emerald Fennell

Migliore attore protagonista

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Antony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

Migliore attrice protagonista

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Migliore attore non protagonista

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr

Paul Raci

Lakeith Stanfeld

Migliore attrice non protagonista

Maria Bakalova

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

Migliore sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Migliore sceneggiatura non originale

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami

The White Tiger

Miglior film straniero

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Aida?

Miglior film d’animazione

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

Migliore fotografia

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

Miglior montaggio

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Migliore scenografia

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

Migliori costumi

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Miglior trucco

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Migliori effetti speciali

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Migliore colonna sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Migliore canzone originale

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

Miglior sonoro

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Metal

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior cortometraggio documentario

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Natasha

Miglior cortometraggio d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People