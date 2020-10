Tante TV Samsung in offerta per il Prime Day 2020

Entriamo nel vivo delle offerte del Prime Day di oggi, e dopo avervi segnalato le promozioni dedicate a tv e soundbar, adesso è giunto il momento di parlare nello specifico di smart Tv Samsung. Infatti in queste ore sarà possibile acquistare un gran numero di modelli di televisori con sconti che talvolta superano il 50%! Come al solito vi ricordiamo che per usufruire delle offerte rilasciante durante il Prime Day, dovete essere iscritti al servizio di Amazon Prime, cosa che potete fare da questo indirizzo.

L’occasione che spicca fra tutte quelle presenti è senza dubbio quella che riguarda il televisore Samsung QE43LS03RAUXZT The Frame, che in queste ore può essere acquistato con uno sconto di oltre 600€, pagandolo appena 479,00€ anziché 1.099,00€. Questo modello della linea The Frame, oltre ad essere un ottimo televisore, si trasforma in una vera opera d’arte abbellendo l’ambiente circostante, con la possibilità di rappresentare oltre 100 opere d’arte di 37 artisti famosi, spaziando fra numerosi generi. Una volta acceso, il The Frame offre un dettaglio elevato grazie al potente processore Quantum 4K, capace di regolare la luminosità automaticamente in base alle condizioni esterne di luce, e con una capacità di riproduzione dei colori fotorealistica.

Il televisore The Frame viene dotato di supporti per essere appeso come un quadro, grazie alla particolare staffa No Gap Wall-Mount che permette anche di inclinarlo lateralmente, ma è possibile anche posizionarlo normalmente sopra un mobile grazie ai comodi piedini, inoltre il cavo di connessione permette di esser collegato senza l’utilizzo di cavi aggiuntivi e di creare disordini. Altra grande particolarità di questo modello di The Frame è la possibilità di personalizzare la cornice in base al proprio arredamento, basta infatti un semplice attacco magnetico per cambiare stile e scegliere quello più idoneo. È presente poi un sensore di movimento, che attiva il televisore quando qualcuno è nelle vicinanze permettendo così di ammirare l’opera d’arte scelta, per poi spegnersi automaticamente poco dopo.

Le offerte relative ai televisori Samsung in offerta durante questi giorni di Prime Day sono molte, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day su Tv Samsung

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!