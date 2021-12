I The Game Awards 2021 sono stati un successo! Stracciati numerosi record!

I The Game Awards di quest’anno hanno riscosso un successo enorme, e i dati parlano chiaro. È lo stesso Geoff Keighley, conduttore e creatore dell’evento, ad annunciare la notizia sul suo profilo Twitter, all’interno del quale ha specificato tutti i record che sono stati battuti con l’edizione di quest’anno. In particolare, ci riferiamo alle 85 milioni di trasmissioni in diretta, agli 1,6 milioni tweet riguardo lo show, ai 23,2 milioni di voti da parte degli spettatori da casa e alle 1,75 milioni di ore di visualizzazione su YouTube.

We're thrilled to share that #TheGameAwards delivered a record 85 million livestreams in 2021. Plus:

– Record number of Tweets about the show (1.6M)

– Record number of viewer votes (23.2M)

– Highest Watch Time to date on YouTube (1.75M hours) pic.twitter.com/MA2UsjYFM3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 20, 2021

Probabilmente non c’è da stupirsi più di tanto dell’enorme successo che ha riscosso l’edizione di quest’anno dei The Game Awards, viste le premesse che lo vedevano protagonista persino settimane prima del suo inizio. Sapevamo già, infatti, che l’evento avrebbe ospitato dei personaggi decisamente interessanti, e non solo: si era già creata un’enorme hype per via di ben almeno quattro giochi importanti che sarebbero stati rivelati durante la cerimonia, i quali hanno portato l’attenzione verso essa alle stelle.

Già dal primo titolo del quale siamo venuti a conoscenza che sarebbe stato annunciato ai The Game Awards l’utenza ha avuto ottime aspettative per quest’evento, ma una delle opere più attese per la cerimonia, il quale arrivo era già stato speculato, è stata protagonista dei giochi più desiderati dalla community, e così è stato: Hellblade 2 è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la trasmissione, e i fan ne sono stati entusiasti.

Infine, era anche stato annunciato che durante l’evento sarebbero state mostrate molte demo di giochi in arrivo, per cui il pubblico aveva sicuramente molto da guardare. Tra le attrazioni principali, infatti, c’erano tutti gli annunci dei nuovi titoli, che andavano a braccetto con i vincitori delle varie categorie all’interno dei The Games Awards. Il premio Game of the Year, alla fine, è stato concesso a It Takes Two, il quale si è meritato a mani basse questo riconoscimento.