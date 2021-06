Prime Day 2021: 10 giochi da non perdere

Torna anche quest’anno il Prime Day di Amazon. Ormai lo conoscete tutti, ma per chi ha vissuto gli ultimi anni all’ombra di un cactus deve sapere che si tratta di un periodo ricchissimo di offerte dove moltissimi prodotti Amazon vengono praticamente lanciati ai clienti. Non ci credete? Molto male perchè vi assicuro che in questo Prime Day 2021 ci sono davvero tantissimi giochi venduti a un prezzo che definire stracciato è un complimento e se volete accaparrarvi i titoli migliori del momento per Playstation, Xbox e Nintendo Switch siete capitati nel posto giusto!

In questa guida abbiamo selezionato 10 giochi da non perdere per questo Prime Day 2021 venduti ad un prezzo super scontato. In pratica è come portarsi a un anno di gaming spendendo davvero pochissimo. Prima di procedere vi ricordiamo che se volete cercare per genere potete dare un’occhiata anche alle nostre altre guide come quella sui migliori giochi d’azione o i migliori titoli di guida. Mentre se volete rinnovare la vostra postazione da gaming, troverete senz’altro diverse proposte tra le scrivanie da gaming Amazon e le sedie da gaming Amazon.

IMPORTANTE: queste offerte sono valide SOLO il 21 e 22 giugno, SOLO per gli utenti Amazon Prime e SOLO per determinate console. E naturalmente sono soggette ad esaurimento scorte.

PRIME Day 2021: i giochi imperdibili

Residente Evil: Village (ora a 47,99€ invece di 69,99€)

Il titolo horror del momento che evolve la celebre saga Capcom e chiude la storia di Ethan Winters. Un villaggio pieno di mostri, ispirati ai canoni del cinema horror, e di bellissime locations da visitare vi aspettano in questo titolo che miscela le due anime della saga, l’action e l’horror, in quello che forse è il migliore dei titoli del franchise dopo la trilogia originale. Se cercate un’avventura fortemente story driven, con un mondo pieno di collezionabili e non avete paura di rimanere al buio, allora RE Village è il titolo che fa per voi e a questo prezzo è davvero imperdibile.

Assassin’s Creed: Valhalla Limited (ora a 39,99€ invece di 61,99€)

Uno dei titoli più freschi e interessanti che potete giocare questa estate. Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo episodio della serie degli assassini e porta il giocatore, per la prima volta nella storia del franchising, ad indossare i panni di un vichingo con tutto quello che ne compete: dal pantheon di dei norreni, ai clan fino al misterioso Ordine degli occulti, in Valhalla c’è veramente un mondo da esplorare e tantissimi missioni da portare a termine, per non parlare di boss segreti e armature leggendarie da trovare. Questa è l’occasione migliore per recuperare questa limited edition del titolo, soprattutto perchè è in arrivo anche il nuovo DLC “L’assedio di Parigi”.

Pokemon Spada e Scudo + Pass di Espansione (ora a 64,99€ invece di 89,99€)

L’ultima evoluzione dell’infinito franchise sui Poket Monster di Game Freak che svecchia la classica formula del gioco rimanendo però legato ai pilastri portanti della serie. Pokemon Spada e Scudo offre una nuova regione, Galar, tutta da esplorare, nuovi personaggi, Capipalestra, ma soprattutto nuovi Pokemon e leggendari da catturare, come Zacian a Zamazenta e il misterioso Eternatus. Se siete dei collezionisti di Pokemon questo gioco vi permette di collegarvi alla banca Pokemon e portare in game moltissime creature delle vecchie generazioni. inoltre, inclusi nel prezzo, troverete anche tutti i DLC come Le Terre innevate della Corona e L’isola dell’armatura che aggiungono nuovi luoghi da esplorare e nuovi Pokemon da catturare.

Hitman 3 (ora 39,99€ invece di 74,99€)

L’assassino più letale dei videogiochi chiude il reboot della serie in questo terzo capitolo della serie Hitman che porta il genere stealth ai massimi livelli. Se amate pianificare le vostre missioni, avere il controllo del terreno di gioco e affrontare una stessa situazione in modi sempre diversi e creativi, Hitman 3 è il gioco che fa per voi. È un titolo dalla grande rigiocabilità, ricco di obiettivi extra e sottomissioni da portare a termine, se non ci avete mai giocato dovete provarlo assolutamente perchè la sensazione provato nel prendere i panni di un avversario o mettere in trappola un obiettivo è impagabile.

Cyberpunk 2077 (ora a 27,99€ invece di 69,99€)

C’è chi lo ha amato, chi lo ha odiato e chi aspettava il momento giusto per provarlo. Bene quel momento è arrivato e se aspettavate l’occasione giusta per dare una chance a Cyberpunk 2077 non potevate trovare offerta migliore. Il titolo dei creatori di The Witcher, (nonostante i bug che ancora persistono su alcune console ma sono in via di correzione) offre una trama di grandissimo impatto e un mondo futuristico da esplorare dove il cyberpunk spruzza da ogni pixel. Girare per Night City è un’esperienza che lascia il segno e anche se non siete amanti del genere sparatutto, potreste trovare pane per i vostri denti.

Immortals Fenyx Rising Limited (ora a 32,99€ invece di 59,99€)

Un gioco inaspettato, ma che se gli lasciate il tempo sarà in grado di stupirvi. Immortals Fenyx Rising è un action zeldalike ambientato in un open world ispirato alla Grecia Antica. Gli dei sono in pericolo e solo Fenyx può salvarli dal malvagio Tifone, per farlo però dovrà prima diventare un eroe e sconfiggere delle creature che sembrano uscite dalla poetica greca. Non solo azione però, perchè nel gioco ci sono tantissimi dungeon da affrontare con la logica e i numerosi poteri potenziabili del protagonista. Da provare se cercate un’avventura in cui immergervi per diverse ore. L’edizione limited, inoltre, include anche alcune armi e armature esclusive.

Guilty Gear Strive (ora a 47,99€ invece di 59,99€)

La fusione perfetta tra un anime e un videogioco picchiaduro. Se siete amanti della buona grafica e del cel shaded 3D non potrete non amare Guilty Gear Strive che porta avanti la complessa trama della saga di Ark System Works offrendo uno dei migliori titoli di lotta del momento. Con personaggi estremamente caratterizzati, sia nel design che nelle mosse, e delle animazioni da fare invidia a un capolavoro a cartoni animati Strive potrebbe regalarvi tantissime ore di divertimento, anche online grazie alla modalità multigiocatori con cui sfidare i combattenti in tutto il mondo.

Forza Horizon 4 (ora a 21,99€ invece di 69,99€)

La saga automobilistica che può essere definita come il “Gran Turismo” di Microsoft. Forza Horizon 4 è l’undicesimo capitolo della celebre serie Forza ambientato stavolta nella Scozia settentrionale e nord-occidentale. Il gioco è un open world automobilistico interamente condiviso con altri giocatori fino a 72, con cui sfidarvi in corse di ogni genere. Il gioco include ben 700 automobili e introduce una grande novità per la serie ovvero le Storie Horizon dove potrete essere reclutati come stunt cinematografici o assistenti di documentari. Questo vi permetterà di affrontare missioni uniche portando il genere dei giochi di guida ad un altro livello.

Godfall (ora a 29,99€ invece di 79,99€)

L’RPG che ha diviso la critica ma che non è riuscito ad accontentare nessuno. Eppure l’idea alla base di Godfall è affascinante e a questo prezzo potrebbe essere interessante provarlo. Il titolo è ambientato in un mondo fantasy dove il giocatore interpreta un cavaliere di uno dei regni a scelta tra Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Spirito. Il resto è un misto tra Horizon Zero Dawn e God of War anche se non riesce ad avvicinarsi nemmeno lontanamente a nessuno dei due titoli. Eppure pad alla mano Godfall diverte, grazie ad un combat system variegato e una realizzazione sfarzosa che saprà divertirvi per molte ore anche senza raggiungere mai la perfezioen.

Dirt 5 Limited (ora a 29,99€ invece di 79,99€)

Chiude questa selezione di imperdibili titoli per il PRIME Day 2021, Dirt 5 nella sua versione limited piena di tutti i suoi contenuti extra. La saga di Codemasters è un vero gioiello per chi non vuole stare appresso a tempistiche precise e una guida perfetta ma preferisce gustarsi una sana gara nel fango, fuori dai circuiti battuti dai piloti e vuole un’esperienza di gioco totalmente arcade. Tra corse su ghiaccio e rallycross, con Dirt 5 potrete sfidare i giocatori di tutto il mondo mentre affrontate piste folli ambientate in Brasile, Cina, Italia, Marocco e moltissime altre location.

