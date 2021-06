Cuffie gaming: le migliori offerte del Prime Day 2021

In tema Prime Day 2021 vi abbiamo già parlato di offerte gaming, proponendovi, ad esempio, quelle che sono le imperdibili occasioni a prezzi bassi relative al mondo dei videogiochi, con sconti adatti a qualsiasi tipo di giocatore, e titoli disponibili per tutte le piattaforme del mercato, ma non è ancora abbastanza. Il gaming, infatti, è uno dei gradi protagonisti di queste nuove offerte Amazon, ed a comprova di ciò vi segnaliamo l’ottima selezione di articoli da gaming che lo store sta mettendo in sconto tra cui, come avrete capito, non mancano delle eccellenti cuffie, vendute in gran parte a prezzi da capogiro.

Ce n’è davvero per tutte le tasche, con prodotti che possono arrivare a costare anche meno di 30 euro qualora, ad esempio, siate alla ricerca di una soluzione funzionale ma economica. Se invece, come noi, volete il meglio del meglio, in questa offerta Amazon troverete anche soluzioni di grandissimo pregio come, ad esempio, le eccezionali cuffie da gaming SteelSeries Arctis Pro, tra gli headset di punta del brand, ed oggi in sconto a “soli” 139,99€, laddove il prezzo originale sarebbe di ben 199,99€!

Stiamo parlando di un paio di cuffie cablate ottime sotto ogni punto di vista, e compatibili con PC e PS4, queste Arctis Pro sono equipaggiate con driver al neodimio da 40 mm, progettati per offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm. Sono insomma pensate per offrire un suono pulito, nitido, con bassi profondi e vibranti, per un’esperienza eccezionale a prescindere dalla tipologia di contenuto.

Inoltre, le Arctis Pro sono realizzate in acciaio e alluminio, laddove molti prodotti della concorrenza si affidano, invece, alla plastica, SteelSeries punta a prodotti più resistenti e duraturi, pur restando comode e leggere anche dopo tante ore di gioco.

Pensate anche per gli amanti del gioco in squadra, le Arctis Pro sono inoltre dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, così che l’audio della chat sia sempre pulito e nitido per i vostri compagni. Dotate di un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria in grado di offrire ben 10 ore di autonomia, le Arctis Pro sono, in sostanza, un prodotto di eccezionale qualità che, in sconto a questo prezzo, meritano certamente la vostra considerazione!

Considerazione che, in ogni caso, potrete permettervi solo a patto che siate provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime. Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi lasciamo alla nostra selezione di cuffie da gaming, suggerendovi, vista la scelta vastissima, anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte Prime Day 2021 sulle cuffie da gaming

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!