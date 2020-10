Fino al 40% di sconto su tantissimi elettrodomestici da cucina per il Prime Day 2020!

Continua la nostra proposta delle eccezionali offerte di questo Prime Day 2020 in cui, come certamente avrete notato, il numero di offerte è tanto generoso da poter competere, senza alcuna ombra di dubbio, con il ben più atteso (e ormai prossimo) Black Friday. Eppure, a ben vedere, a patto di essere iscritti al servizio Amazon Prime, le offerte ci sembrano – almeno a questo giro – ben più abbondanti di quanto non siano nei famosi “venerdì neri” del portale. A comprova di ciò vi abbiamo offerto non solo le tipiche notizie in merito a notebook, videogame o altri prodotti tech, ma persino tornate di sconti su prodotti sportivi, cibo per animali, set Lego e, ora come ora, su una bella tornata di elettrodomestici, con sconti che possono arrivare anche a tagliare il 47% del prezzo originale!

Un esempio? L’ottima friggitrice ad aria calda Princess XL 182020, dotata di un ampio cestello di cottura da ben 3,2 litri e dalla potenza di ben 1500W. Di recente entrata a far parte dell’equipaggiamento di molte cucine del nostro paese, la friggitrice elettrica è una compagna straordinaria in cucina, proponendosi come una via di mezzo tra la classica friggitrice ad olio ed un fornetto temo ventilato. Perfetta per cuocere di tutto, dalle classiche patatine alle verdure, passando per carne, pesce e non solo, è l’ideale per chi cerca una cucina saporita ma con poche calorie, dato che non necessita del tradizionale olio d’oliva o di semi per la cottura. Funziona infatti a vapore e questo modello in particolare, grazie a ben 7 programmi di cottura, riesce ad adattarsi più che bene alle esigenze di molte preparazioni, per manicaretti gustosi ed al adattandosi così non solo a diverse tipologie di pietanze, ma anche a differenti preparazioni.

Generalmente venduta al prezzo di 79,99€, la friggitrice ad aria calda Princess XL 182020 è oggi in sconto ad appena 54,99€, con un taglio di prezzo del 31%! Un affare niente male che, come detto, è comunque solo uno dei tanti proposti da Amazon per il suo Prime Day 2020, motivo per cui vi suggeriamo, oltre a consultare la nostra lista offerte in calce, anche e soprattutto di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte, già piena di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

