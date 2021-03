Follie di Marzo Zavvi: il Black Friday delle offerte nerd!

Come Amazon, che con le sue offerte di Primavera ha riempito il portale di tante occasioni da non perdere, anche Zavvi ha realizzato una nuova tornata di promozioni che vi permetteranno di acquistare tantissimi capi d’abbigliamento e gadget nerd a prezzi incredibili! Queste offerte, che terminano il 31 marzo, in quanto a convenienza e varietà di articoli coinvolti sono una vera occasione da non perdere, e che vi permetteranno di acquistare anche articoli esclusivi della piattaforma a prezzo scontato, ma possono rivelarsi anche simpatiche idee retalo nerd da realizzare per Pasqua.

Trattandosi di una promozione esclusiva di Zavvi, come spesso accade, il portale ha realizzato una serie di bundle esclusivi, come ad esempio quello dedicato a LEGO Super Mario che ad appena 9,99€ include una t-shirt disponibile in numerose taglie da uomo, donna o bambino, ed una bustina contenente un piccolo mostro montabile da aggiungere alle vostre avventure. Vi segnaliamo, inoltre, che per l’occasione è tornato nuovamente disponibile anche l’imperdibile bundle da 10 t-shirt a tema nerd a 32,99€, dove vi ricordiamo tutte i prodotti inclusi sono realizzati su licenza ufficiale, quindi non lasciatevelo sfuggire!

Oltre all’abbigliamento però, in queste ore troverete anche occasioni come quelle sui bellissimi articoli da collezione realizzati da Hasbro, che vi permetteranno di ottenere elementi molto ricercati dagli appassionati, come il guanto di Thanos ad appena 59,00€ oppure la testa interattiva Deadpool a 89,99€! Ma non è tutto, infatti sono presenti anche alcune interessanti promozioni che riguardano i set LEGO presenti sul portale, come ad esempio l’iconica riproduzione da oltre 2500 pezzi della ECTO-1 del franchise di Ghostbuster che potrà esser vostra a 175,49€.

Insomma, con questa iniziativa Zavvi ha realizzato una selezione di prodotti adatta a tutte le età, ma soprattutto, perfetta per le varie tipologie di fan, quindi il nostro consiglio non potrò che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare l’articolo perfetto in base ai vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

