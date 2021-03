Tutte le offerte del Mario Day!

Anche se il Mario Day è passato, su Zavvi continuano le celebrazioni con tantissime offerte ed occasioni dedicate all’idraulico simbolo di Nintendo, che vi permetteranno di risparmiare fino al 50% sull’abbigliamento e tanti articoli di merchandise. Poiché non ci è dato sapere quando terminerà questa tornata promozionale, il nostro consiglio non può che essere quello di sfruttarla quanto prima, soprattutto se siete alla ricerca di idee regalo in occasione della festa del papà.

Come vi abbiamo anticipato questa promozione di Zavvi è caratterizzata dall’esser un grande insieme di iniziative, ed infatti potrete avvalervi di numerosi codici sconti per avere un 30% di sconto sull’abbigliamento o su specifici articoli di merchandise come una coppia di tazze ad appena 10€. Non mancano poi tante offerte singole riguardanti l’abbigliamento, con una proposta estremamente varia sia per uomo, donna che per bambini di prodotti realizzati su licenza esclusiva Zavvi, con modelli provenienti da alcune delle ultime collezioni a tema Super Mario come la maglietta dedicata a Yoshi della linea Mario 85.

Per tutti coloro che invece sono alla ricerca di offerte dal taglio più ricercato potranno sfruttare questa iniziativa per acquistare articoli da collezione come il quadro realizzato con la copertina d del celebre gioco Super Mario Bros 3, che potrà essere vostro a partire da 11,99€ con la possibilità di scegliere se ottenerlo in formato A3 oppure in A4. Vi segnaliamo poi la presenza di numerosi articoli per la casa a prezzo scontato come la lampada a forma di pianta piranha, con tanto di foglie e tubo verde, alta ben 33cm e che potrà essere vostra ad appena 27,99€. Insomma, un vero must have per i fan!

Le offerte realizzate da Zavvi per celebrare Super Mario sono molte, e per questo il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!