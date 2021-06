Smartwatch: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo aver fatto una piccola pausa segnalandovi le offerte del giorno di eBay, ritorniamo ad occuparci del Prime Day e delle sue fantastiche offerte, riportando in questo nuovo articolo quelle che sono le migliori occasioni relative ai bellissimi ed ottimi smartwatch. Ovviamente, diamo per scontato il fatto che si tratta di un’occasione imperdibile per coloro che vogliono dotarsi di ottimi dispositivi a prezzi stracciati, potendo acquistare molte soluzioni di Huawei, Honor ed Apple a prezzi mai visti finora.

Ancora una volta, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Chiaramente, gli smartwatch che hanno ricevuto una decurtazione di prezzo elevata nel corso di questo Prime Day sono tantissimi e, come detto, ci sono anche le soluzioni più ambite come ad esempio il Huawei Watch GT 2 da 46mm, che viene proposto persino a meno di 100,00€, con uno sconto che supera la soglia del 50%. Un’occasione straordinaria che quasi sicuramente non vedremo per un bel po’ di tempo.

Articoli come il Huawei Watch GT 2 non hanno bisogno di presentazioni, dal momento che parliamo di uno dei migliori smartwatch della categoria, che si concentra tanto sul design e qualità dei materiali quanto su funzionalità e precisione dei sensori. A tal proposito, questo specifico modello integra il GPS e vanta 15 modalità di allenamento, accompagnate dal monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, un monitoraggio dedicato alla qualità del sonno e persino uno dedicato allo stress, utile per capire quando è il momento di prendersi una pausa dalla propria attività.

Come anticipato, questo è solo una dei tanti smartwatch in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

