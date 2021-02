Su Zavvi arrivano i Funko Pop! Star Wars di San Valentino!

Mentre proseguono le promozioni del Mega Lunedì, vogliamo riportarvi che presso lo store di Zavvi i fan di Star Wars potranno accedere agli incredibili Funko Pop di San Valentino ispirati alla celebre saga ideata da George Lucas! Questa particolare linea di statuette prende il nome di Funko Pop! Valentines e rappresenta alcuni dei più iconici personaggi di Star Wars colorati in sfumature di rosa e bianco, con tanto di scatola di cioccolatini. Insomma, un vero oggetto da collezione imperdibile per gli amanti della saga, che può diventare un simpatico quanto ricercato regalo da fare in occasione di San Valentino.

I Funko pop della linea Valentines disponibili su Zavvi includono personaggi del calibro di Darth Vader e Yoda, e possono esser acquistati singolarmente a 12,99€ oppure al prezzo speciale di 3 statuette a 34,99€. Se qualora non vi dovesse bastare, vi ricordiamo che sono disponibili anche alcune felpe a tema Star Wars, in cotone e con la grafica a scelta, dove però in ogni variante è possibile trovare personaggi della saga rappresentati in versione 8-bit e circondati da cuoricini.

Ma non solo, su Zavvi sono disponibili anche tantissimi altri Funko Pop! ispirati ai personaggi della saga creata da George Lucas, infatti è possibile trovare anche statuette ispirate alla serie The Clone Wars, come il Maestro Jedi Obi-Wan in versione da battaglia oppure il terribile Darth Maul in posa da combattimento, con tanto di doppia spada laser accesa. Fan di The Mandalorian non preoccupatevi, su Zavvi sono sempre disponibili sia statuette dedicate al cacciatore di taglie protagonista della serie ed anche del tenerissimo Baby Yoda

I personaggi di Star Wars disponibili su Zavvi sono veramente tanti, e per questo vi consigliamo come sempre di visitare l’apposita pagina dell’iniziativa, così da poter trovare il vostro preferito o quello che vi manca della collezione. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di offerte di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

