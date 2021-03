– 40% su tutti gli articoli da collezione di Zavvi!

Mentre su Zavvi continuano le promozioni dedicate al 25° anniversario del franchise di Pokémon, sul portale è comunque possibile trovare anche tante ottime ottime occasioni che vi permetteranno di risparmiare anche un ulteriore 40% su una vastissima selezione di prodotti attraverso l’utilizzo di uno speciale codice sconto. Per ricevere questo sconto extra non dovrete far altro che selezionare gli articoli dalla selezione fatta da Zavvi e poi, nell’apposita sezione del carrello, inserire il codice MERCH40 ed il prezzo verrà ribassato su tutti i vostri acquisti! Vi ricordiamo inoltre che questa è solo una delle ultime grandi iniziative lanciate da Zavvi, infatti sul portale troverete anche tante linee di abbigliamento esclusive, come ad esempio quella ispirata al cult movie The Matrix oppure quella a tema Pokémon.

Come spesso accade quando si tratta di occasioni del genere presenti su Zavvi, anche stavolta sono presenti alcuni bundle esclusivi che vi permetteranno di acquistare le famose Mistery Box a prezzo scontato, ossia delle raccolte che includono sempre una maglietta, Funko Pop! tazze e tanti altri gadget caratterizzati da uno stesso tema come ad esempio i Super Eroi, la fantascienza oppure la passione per gli anni ’80. Non potevano mancare poi alcuni oggetti di merchandise dall’aspetto più ricercato che potrete trovare solo in esclusiva sul portale di Zavvi, come accade per il biglietto d’oro 24 carati ispirato alla regata vista nel film Lo Squalo, che conta appena 1975 pezzi in tutto il mondo e che potrà esser vostro ad appena 24,59€.

Se la vostra passione è la collezione, non potrete farvi sfuggire questa iniziativa dove troverete molte delle statuette Hot Toys della linea Cosbaby, dove ogni rappresentazione è caratterizzata dal fatto di essere una versione più cartoonesca di un determinato soggetto con tanto di sfondo integrato, come accade per moltissimi eroi di Avengers Endgame riprodotti in questo stile, diventando un must have per i completisti. Tra i molti oggetti inclusi in questa collezione si può trovare anche una vasta scelta di lightbox con alimentazione ad USB, in grado di riprodurre alcuni loghi iconici come quello di Spider-man o quello di Star Wars.

Insomma, avrete capito che gli articoli di merchandise inclusi da Zavvi in questa promozione sono tanti e tutti differenti fra loro, ed ecco perché il consiglio che ci permettiamo di darvi, è quello di visitare l’apposita pagina del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

