Film Marvel: guida alla visione in ordine cronologico su Disney+

L’estate è alle porte e pur avendo rimandato più volte questo momento il tempo è propizio per un grande rewatch del Marvel Cinematic Universe grazie a Disney+. Ma anziché sottoporci ad una maratona che segua l’ordine di uscita al cinema proviamo a rendere le cose un po’ più interessanti e a rimontare i Film Marvel seguendo un ordine cronologico che tenga conto degli avvenimenti delle varie pellicole e della loro collocazione nelle varie epoche storiche.

Si tratta di una operazione senz’altro interessante e che ci permetterà forse di apprezzare ancora di più il complesso lavoro di world building fatto da Kevin Feige e dai Marvel Studios i quali sono riusciti a collegare fra loro oltre 20 pellicole in quella che molti appassionati e cinefili hanno individuato come la prima vera narrazione seriale cinematografica capace di avvicinarsi mai come fatto prima a quella originale dei fumetti.

È bene ricordare però come attualmente sulla piattaforma streaming manchino due tasselli fondamentali ovvero Spider-man: Homecoming e Spider-man: Far From Home che avevano sancito l’ingresso ufficiale di Spider-man, interpretato da Tom Holland, nel Marvel Cinematic Universe con un accordo senza precedenti fra Sony e Marvel Studios.

Film Marvel – Gli Esordi

Capitan America: Il Primo Vendicatore (2011)

In Capitan America: Il Primo Vendicatore siamo nel 1942 e Steve Rogers è un giovanotto smilzo che vuole ad ogni costo arruolarsi nell’esercito per combattere i nazisti. Ogni suo tentativo fallisce e viene regolarmente scartato ad ogni visita medica ma il suo desiderio di servire la patria è così forte che un giorno accetta di fare da cavia facendosi iniettare un siero sperimentale che lo trasforma nel primo supersoldato degli Stati Uniti ribattezzato Capitan America.

Al fronte Cap guida un manipolo di soldati scelti in missioni oltre le linee nemiche e dove dovrà affrontare il temibile Teschio Rosso, un ufficiale di Adolf Hitler che vuole impadronirsi del misterioso Tesseract e usarlo come arma per annientare il mondo.

Capitan Marvel (2019)

Facciamo un salto a metà anni ’90 per incontrare Capitan Marvel ovvero Carol Danvers. Protagonista di Capitan Marvel è Carol Danvers ovvero Vers, soldato d’elite della razza aliena Kree, che nel tentativo di fermare la sete di conquista degli alieni Skrull, finirà suo malgrado sul pianeta Terra, dove proprio gli Skrull sono alla ricerca di un misterioso artefatto capace di dare loro un vantaggio inarrivabile.

Iron Man (2008)

Il primo film ambientato in epoca moderna è anche quello che tecnicamente ha dato il via al Marvel Cinematic Universe ovvero Iron Man.

Tony Stark è a capo delle Stark Industries, nota azienda americana produttrice di armi. Recatosi presso una base militare statunitense in Afghanistan, Tony presenta all’esercito degli Stati Uniti d’America il suo nuovo missile, il Jericho.

Terminata l’esposizione, il proprietario delle Stark Industries si mette in viaggio verso l’aeroporto della base, da dove sarebbe dovuto decollare sul suo jet privato per fare ritorno in patria, ma durante il tragitto il convoglio che lo scorta viene attaccato da alcuni terroristi e Tony viene rapito.

Numerose schegge si conficcano nel petto dell’inventore a seguito dell’esplosione di una bomba e, per evitare che esse raggiungano il cuore, Yinsen, un fisico compagno di prigionia di Tony, gli impianta nel petto un elettromagnete alimentato da una batteria per auto.

I terroristi che lo tengono prigioniero costringono Tony a costruire per loro il suo missile Jericho; i ribelli possiedono numerose armi delle Stark Industries e forniscono a Tony tutti i materiali e gli strumenti di cui ha bisogno. Anzitutto Tony costruisce un nuovo generatore per l’elettromagnete nel suo petto e crea un piccolo Reattore Arc, un potente alternatore alimentato a palladio e brevettato dal defunto padre, Howard Stark.

Successivamente Tony decide di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per assemblare un’armatura, che vuole utilizzare per evadere: con l’aiuto di Yinsen l’inventore riesce a costruire la corazza e la utilizza per far esplodere il villaggio dei terroristi e fuggire, seppure Yinsen perda la vita per permetterglielo. Abbandonata l’armatura, Tony vaga nel deserto finché non viene trovato dal suo migliore amico, il tenente colonnello James “Rhodey” Rhodes, che lo riporta in America.

Tornato in patria, Tony decide di chiudere immediatamente la divisione di produzione armi delle Stark Industries: in Afghanistan, infatti, i terroristi erano entrati in possesso di molte delle sue armi nonostante la sua azienda producesse strumenti bellici esclusivamente per il governo degli Stati Uniti.

Dopo aver sostituito il Reattore Arc nel suo petto con un’unità più avanzata, Tony comincia a pensare a riportare l’ordine laddove le sue armi hanno portato guerre; con l’aiuto di J.A.R.V.I.S., l’intelligenza artificiale da lui creata, Tony costruisce un’altra armatura, ribattezzata Mark II, più tecnologica e potente di quella creata in Afghanistan.

Dopo averla provata e aver riscontrato alcuni problemi, Tony inizia a costruire una terza armatura, chiamata Mark III, stavolta composta da una lega di oro e titanio e dunque molto più resistente.

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 è ambientato sei mesi dopo gli eventi di Iron Man e segue le vicende di Tony Stark che, dopo aver rivelato di essere Iron Man, è stato invitato dal governo statunitense a consegnare ai militari la sua armatura; nel frattempo lo scienziato russo Ivan Vanko sta costruendo un’armatura simile a quella di Tony e prepara la sua vendetta nei confronti di quest’ultimo.

Thor (2011)

In Thor, il Potente Dio del Tuono dopo aver dimostrato la sua arroganza aprendo un nuovo conflitto con i Giganti di Ghiaccio, viene esiliato da Odino e spedito su Midgard. Mentre tenta di trovare un modo per tornare ad Asgard, Thor conosce Jane Foster e la sua squadra e cerca di fermare i piani del suo malvagio fratello Loki, impossessatosi del trono di Asgard.

The Avengers (2012)

Dopo aver messo in scena separatamente gli Eroi più potenti della Terra, era inevitabile un incontro tra questi eroi. E quel migliore scusa di una pericolosa invasione aliena ai danni della Terra?

In Avengers si unisconoIron Man, Thor, Capitan America, Vedova Nera e Occhio di Falco per affrontare le macchinazioni di Loki, pedina nella mani del titano folle Thanos. Ispirato alla prima storia a fumetti dei Vendicatori, il film di Joss Whedon è il punto di svolta del Marvel Cinematic Universe, ne chiude la Fase Uno per consentire a questo universo di espandersi in nuove direzioni, corali ed individuali.

Film Marvel – Dopo il Primo Incontro

Iron Man 3 (2013)

Le conseguenze degli eventi di Avengers su Tony Stark si fanno sentire nel terzo film solista di Testa di Latta.

In Iron Man 3, Stark appare insolitamente fragile e deve affrontare un nemico che ha motivi molto personali per detestarlo, oltre ad un villain carismatico che rivelerà parecchie sorprese. Non il miglior film della saga, ma la battaglia delle armature finale è esaltante.

Capitan America: The Winter Soldier (2014)

Capitan America, dopo aver aiutato gli Avengers a salvare il mondo, in Capitan America: The Winter Soldier deve trovare il proprio posto in un mondo che è andato avanti anche senza di lui.

Mentre lo S.H.I.E.L.D. si prepara da avviare il programma Insight, Capitan America scopre che il nemico che pensava di aver sconfitto settant’anni prima, l’Hydra, in realtà è riuscita ad infiltrarsi all’interno dello S.H.I.E.L.D. stesso, con l’obiettivo di dominare il mondo. Ad aiutare l’esecuzione di questo feroce piano è il Soldato d’Inverno, una vecchia conoscenza di Steve: il fraterno Bucky Barnes, dato per morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Trama da spy story perfetta, con una cura nel trasmettere il travaglio interiore di Cap, che risulta essere incredibilmente umano e realistico, oltre ad incarnare al meglio l’ideale della Sentinella della Libertà. Una delle migliori colonne sonore dell’intero MCU per un capitolo essenziale della saga degli Avengers.

Thor: The Dark World (2013)

In Thor: The Dark World, il dio del Tuono torna in scena sulla Terra, per salvare la sua amata Jane Foster, avvelenata dall’Aether, una delle Gemme dell’Infinito.

Mentre cerca di liberare Jane dalla possessione, Thor deve affrontare la minaccia degli Elfi Oscuri guidati da Malekith, un vecchio nemico di Asgard. Per salvare Asgard e la donna amata, Thor rinuncerà al trono ed essere il difensore dei nove regni, dopo aver consegnato l’Aether nelle mani sicure del Collezionista.

I Guardiani della Galassia (2014)

Nel 1988, subito dopo la morte della madre, il piccolo Peter Quill viene rapito da un gruppo di pirati spaziali chiamati “Ravagers”, guidati da Yondu Udonta.

Ventisei anni dopo, sul disabitato pianeta Morag, Quill ruba una misteriosa sfera, l’Orb. Quill viene ostacolato da Korath, un alleato del malvagio estremista Kree noto come Ronan l’accusatore. Quill riesce a seminare Korath e a fuggire da Morag con la sfera, ma Yondu, venuto a sapere del furto ed interessato all’Orb, mette una taglia sulla sua testa, mentre Ronan manda la letale assassina Gamora a recuperare la sfera.

Quill si reca su Xandar, capitale dell’impero Nova, dove cerca di vendere la sfera al Broker, ma questi venuto a sapere dell’interesse di Ronan per l’artefatto, decide di sospendere le trattative. In seguito Gamora tende un’imboscata a Quill e gli ruba l’Orb, quindi Quill si lancia all’inseguimento. Durante la lotta che ne segue, intervengono due cacciatori di taglie: un procione geneticamente modificato, Rocket Raccoon, e Groot, un alieno simile a un albero umanoide.

Gamora sconfigge i due ma Quill la mette a terra. I Nova Corps intervengono ed arrestano i quattro, che vengono condotti a Kyln, un carcere spaziale di massima sicurezza. In prigione Gamora viene attaccata da Drax il Distruttore, un carcerato in cerca di vendetta su Ronan, responsabile della morte della sua famiglia.

Quill riesce a convincere Drax a risparmiare la vita di Gamora, la quale rivela di aver tradito Ronan, che vuole distruggere Xandar e con esso milioni di innocenti. Dopo aver saputo che Gamora conosce qualcuno interessato alla sfera Quill, Rocket Raccoon, Groot e Gamora stessa si alleano per fuggire dalle Kyln divenendo I Guardiani della Galassia.

Ronan intanto incontra il padre adottivo di Gamora e di Nebula, il temibile Thanos, per discutere del tradimento di Gamora.

I Guardiani della Galassia 2 (2017)

Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato alieno fanno un’escursione nei boschi del Missouri, dove lui pianta un seme nel terreno.

Trentaquattro anni dopo, in I Guardiani della Galassia 2, Peter Quill/Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot – vengono ingaggiati dalla razza dei Sovereign per difendere delle preziose batterie da un mostro intergalattico. Completato il lavoro, i Guardiani si recano da Ayesha, regina dei Sovereign, per ricevere la loro ricompensa: Nebula, catturata dai Sovereign qualche mese dopo la battaglia di Xandar.

I Guardiani partono a bordo della Milano, ma vengono attaccati dai Sovereign poiché Rocket ha rubato alcune delle batterie. Un misterioso essere a bordo di un’astronave distrugge la flotta dei Sovereign e i Guardini precipitano sul pianeta Berhert. L’essere rivela essere Ego, il padre di Peter. Ego invita Peter, accompagnato da Gamora e Drax, ad andare con lui sul suo pianeta, lasciando Rocket e Groot a riparare l’astronave e a tenere prigioniera Nebula.

Nel frattempo Yondu Udonta, radiato dai Ravager per aver trafficato bambini, viene incaricato da Ayesha di catturare i Guardiani. Yondu e il suo gruppo rintracciano la Milano e catturano Rocket; tuttavia Yondu è restio a consegnare ad Ayesha i Guardiani, così il suo subordinato Taserface dà il via a un ammutinamento con l’aiuto di Nebula che, nel frattempo, ha convinto Groot a liberarla.

Peter, Gamora e Drax arrivano sul pianeta di Ego, dove incontrano Mantis, un’aliena con poteri empatici. Ego spiega loro di essere un Celestiale e rivela di essere lui stesso il pianeta, mentre la forma umana è solo un avatar usato per viaggiare per il cosmo. Ego spiega a Peter che anche lui può usare il potere del pianeta di Ego. Drax diventa amico di Mantis, la quale si lascia sfuggire che Ego nasconde un segreto.

Avengers: Age of Ultron (2015)

In Avengers: Age of Ultron, gli Avengers sono nuovamente uniti per fronteggiare la minaccia di una terribile intelligenza artificiale, Ultron, creata da Tony Stark e Bruce Banner come protezione del mondo.

Quando Ultron si rivela esser una serpe in seno, i Vendicatori devono combattere per fermarlo, accettando l’aiuto di due giovani dotati di poteri, Wanda e Pietro, e di una forma di vita sintetica, Visione, creata dallo stesso Ultron. Lo scontro nella città di Sokovia è uno dei punti chiave per gli eventi futuri del Marvel Cinematic Universe.

Film Marvel – da Civil War ad Endgame

Ant-Man (2015)

Da criminale ad eroe, la divertente avventura di Scott Lang, entrato in possesso della tuta di Ant-Man durante un furto nella casa dell’inventore Hank Pym.

Alleatosi a Pym, Lang difenderà le invenzioni dello scienziato dai piani di un vecchio pupillo. Tra risate e scene d’azione ingegnose, Ant-Man è un ottimo film per introdurre uno dei Vendicatori storici.

Capitan America: Civil War (2016)

Dopo l’ennesima missione degli Avengers che finisce in tragedia e dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, il mondo sigla gli Accordi di Sokovia. Così in Capitan America: Civil War, durante la ratifica, il Soldato d’Inverno uccide il re di Wakanda, costringendo Capitan America a scegliere tra il suo vecchio amico e i Vendicatori.

Tra chi sostiene la firma di trattati, come Iron Man, e i ribelli guidati da Cap scatta una guerra interna, al termine della quale Tony Stark scopriràla verità sulla morte dei propri genitori, una rivelazione che aprirà una ferita insanabile tra lui e Cap.

Dr. Strange (2016)

In Dr. Strange facciamo la conoscenza del dottor Stephen Strange, il miglior neurochirurgo del mondo.

Strange viene coinvolto in un incidente automobilistico che compromette le sue mani. Dopo mesi impiegati per trovare un modo per recuperare il pieno controllo delle mani e dopo aver dilapidato il suo patrimonio, Strange viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico misteriosamente in grado di camminare. Pangborn invita Strange a raggiungere Kamar-Taj, dove incontra un altro discepolo dell’Antico, Karl Mordo.

L’Antico introduce Strange al mondo della magia e delle dimensioni alternative e, nonostante l’iniziale diffidenza, acconsente a istruirlo.

A Katmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell’Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L’Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro.

Strange comincia il suo addestramento studiando dai libri della biblioteca, ora custodita da maestro Wong. Strange apprende che la Terra è protetta dalle altre dimensioni grazie a tre santuari costruiti a New York, Londra e Hong Kong. Compito degli stregoni è quello di proteggere i santuari. Strange fa molti progressi nei mesi seguenti, leggendo anche i libri più avanzati e scoprendo i segreti della manipolazione del tempo grazie all’Occhio di Agamotto.

Black Panther (2018)

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il neo regnante del Wakanda, T’challa, deve mostrare di essere all’altezza della figura paterna.

La scoperta della civiltà del Wakanda, il suo difficile rapporto di sfiducia verso il mondo esterno e la voglia del giovane monarca di aprirsi verso una comunità internazionale che sta conoscendo sono spunti ben esplorati, anche grazie alla contrapposizione con un villain che, per quanto detestabile, non si riesce ad odiare fino in fondo.

Particolarmente riuscita l’empatia suscitata nello spettatore giocando molto sui rapporti familiari, con figure paterne non del tutto trasparenti che si rivelano infine semplicemente umani. Spettacolo visivo esaltato da una colonna sonora strepitosa, Black Panther è stato il primo cinecomic a guadagnarsi ben nove candidature all’Oscar, tra cui miglior film, e portarsi in Wakanda tre riconoscimenti ovvero quelli per scenografia, costumi e colonna sonora.

Thor: Ragnarok (2017)

Per quanto si possa criticare l’uso non esaltante di due grandi saghe fumettistiche, Thor: Ragnarok ha il merito di inserirsi al meglio all’interno della visione galattica del Marvel Cinematic Universe. Dimenticando l’epica tipica di Thor, si preferisce strizzare l’occhio alla comicità, mettendo i semi di quella che diventerà la personalità ‘Drugo’ del Dio del Tuono in Avengers: Endgame.

Vedere Thor affrontare la fine del suo mondo, Asgard, per mano di una sorella sconosciuta, è divertente, accettando anche qualche battutina piuttosto scadente ripagata da scene di battaglia appassionanti. Il finale è il primo passo verso il gran finale della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

Ant-Man and The Wasp (2018)

Nel 1987, Janet van Dyne si rimpicciolisce tra le molecole di un missile nucleare sovietico, riuscendo a disattivarlo ma rimanendo intrappolata nel regno quantico subatomico. Per questo motivo Hank Pym alleva la figlia Hope credendo che Janet fosse morta.

Anni dopo, l’ex criminale Scott Lang scopre un modo per entrare e tornare dal regno quantico. Pym e Hope iniziano a lavorare per ripetere questa impresa, credendo di poter trovare Janet ancora viva. Scott e Hope iniziano anche una relazione romantica e si allenano per combattere insieme come Ant-Man e Wasp, fino a quando Lang aiuta segretamente Capitan America durante lo scontro tra gli Avengers in violazione degli “Accordi di Sokovia”.

Lang viene condannato per due anni agli arresti domiciliari, mentre Pym e Hope, ricercati come criminali in quanto associati a Scott per la loro tecnologia, sono costretti a fuggire e tagliano i ponti con quest’ultimo.

Due anni dopo, Pym e Hope riescono brevemente ad aprire un tunnel nel regno quantico e nello stesso momento Scott riceve un apparente messaggio da Janet tramite la sua mente e, nonostante siano rimasti solo pochi giorni alla fine degli arresti domiciliari, decide di chiamare Pym.

Avengers Infinity War (2018) e Avengers Endgame (2019)

Avengers Infinity War e Avengers Endgame sono le pellicole che compongono il capitolo conclusivo della saga degli Avengers al cinema sono da considerarsi come un un’unica, colossale avventura.

La storia iniziata nel 2012 con il primo Avengers e la Battaglia di New York arriva al suo epilogo, non prima di aver guidato gli spettatori in un viaggio che contempla l’accettazione della sconfitta e l’elaborazione del lutto, rendendo i nostri eroi al cinema incredibilmente umani.

Il folle piano di Thanos arriva a compimento ma gli Avengers, aiutati da tutti i grandi eroi del Marvel Cinematic Universe, avranno modo di meritarsi nuovamente il titolo di Eroi più potenti della Terra. Scene di lotta che definire epiche è ancora poco, catarsi emotive e seconde occasioni sono esaltate da un finale struggente che nobilita il corso del Marvel Cinematic Universe per questi primi dieci anni di vita. Un film da amare 3000.

