Nerdage, ep.4 la settimana di Cultura Pop su Twitch

Nerdage, auguri e ricorrenze

Chi ci segue sa che ci piace aprire ogni puntata di Nerdage parlando delle ricorrenze legate al mondo nerd e di Cultura Pop, e facendo gli auguri ai personaggi che amiamo.

Questa settimana non potevamo non festeggiare il “compleanno” dell’eroe che ha aperto le porte agli anime in Italia ovvero Ufo Robot Goldrake che il 4 Aprile del 1978, alle 18,45 esordiva su Rai2 facendo innamorare migliaia di bambini. Ricorrenza resa ancora più spettacole dalla stupenda Super Luna nei nostri cieli, ma attenzione, perchè come ogni fan di Goldrake sa bene, prima di un attacco da parte dell’esercito di Vega, la Luna diventava rossa.

Auguri anche per la bellissima Katee Sackhoff , protagonista di Battlestar Galactica, a Robin Wright e Patricia Arquette, e infine ad uomo di cultura sempre più amato che ci regala sempre programmi meravigliosi e meme divertenti: ovviamente stiamo parlando di Alberto Angela.

Katee Sackhoff

Fumetti per tutti

In Giappone la primavera fa fiorire i ciliegi e porta nuovi manga.

Buone notizie per i fan di Berserk, perchè dopo il lungo periodo di pausa del suo creatore Kentaro Miura, c’è finalmente una data di uscita per il nuovo volume della serie. Speriamo di poterla leggere presto anche in Italia.

Berserk, nuove date di uscita

Chi invece arriva quasi sempre con regolarità, è il ciclo mestruale, e poichè era una delle poche cose a cui i giapponesi non avevano ancora dedicato un manga, ecco a voi Seiri-Chan: la tua amica mensile, opera che parlerà del modo in cui le donne si rapportano con questa visitatrice periodica. Come vedremo nei diversi capitoli della storia ci sarà chi l’accoglierà con sollievo, chi la prenderà molto male e tante altre situazioni che magari aiuteranno noi maschietti a rapportarci in maniera diversa con questo evento del tutto naturale ma che crea molto disagio in tante persone.

Rimanendo in tema di fumetti, ecco una selezione dei 10 fumetti da leggere o da rileggere approfittando di questo periodo di quarantena. La lista compilata dal nostro Andrea Giovalè, tocca vari stili e autori, vi consigliamo di dargli uno sguardo per trovare qualcosa di molto interessante.

Simple e Madama, striscia comica che ci racconta divertenti situazioni di vita di coppia, dopo tante strip e vignette, libri di raccolte e di storie originali, arriva nelle edicole con Embè Magazine edito da Panini Comics: un magazine di fumetti, enigmi e giochi in uscita la prossima estate.

Facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri amici Lorenza Di Sepio, creatrice e disegnatrice di Simple e Madama, e Marco Barretta subentrato da qualche anno al progetto portando ottimi risultati, entrambi creatori anche di Daisy, poetico volume edito da Tunué, con la promessa che presto li inviteremo a partecipare come ospiti a NerdAge.

In finale vi ricordiamo che a questo link, potrete trovare l’elenco aggiornato di tutti i fumetti messi a disposizione gratuitamente dalla varie case editrici per rendere più leggero il momento che stiamo vivendo

Simple e Madama

Eroi e antieroi

Anche se con molte difficoltà, come per tutti i campi, il mondo del cinema va avanti e fortunatamente non arrivano solamente news di slittamenti o serie annullate. Parliamo di Morbius, il vampiro nato sulle pagine dei fumetti di Spiderman che sarà interpretato da Jared Leto, film slittato al 19 Marzo 2021: un’immagine trapelata in rete (crediamo in maniera non proprio casuale) mostra un piccolo easter egg che ha come protagonista Venom sotto forma di murales. Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere, basta pensare che nel trailer del film era ben visibile un disegno di Spiderman su di un muro. Vedremo qualche apparizione ragnesca nel film? Non ci dispiacerebbe affatto.

Morbius e i supereroi sui muri

Guai in vista per Ezra Miller, l’attore che interpreta Flash nell’universo cinematografico della DC Comics, dopo la diffusione di un video in cui sembra aggredire una ragazza. I fatti non sono chiarissimi, e senza un contesto non si capisce se i due stessero giocando o se veramente ci sia stata una reazione del giovane attore. Aspettiamo una dichiarazione in merito, visto che un fatto del genere potrebbe mettere a rischio il progetto del film dedicato al velocista scarlatto

Birds of Prey, il film dedicato ad Harley Queen, continua a far parlare di se più per le polemiche che per il film stesso. Dopo la deludente partenza, che lo ha incoronato come peggior incasso al lancio della scuderia della DC Comics, la regista Cathy Yan si è giustificata dicendo che non siamo ancora pronti per questo genere di film al femminile. A quanto pare secondo molti invece si trattava solo di un prodotto sviluppato male, vedremo se il tempo darà ragione o meno alla regista.

Harley Quinn, ancora polemiche?

Con i cinema chiusi i Fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e altri titoli del MCU, si spostano sui servizi di streaming e approdano su Netflix, portandosi dietro il biondo Chris Hemsworth che sarà il protagonista di Tyler Rake il nuovo film di Anthony e Joe Russo, che si presenta come un action movie ad alto ritmo. Potremo vederlo dal 24 Aprile su Netflix.

Qualche news anche dall’universo Star Wars. Se vi siete chiesti da dove nascesse la doppia spada laser impugnata da Rey in versione Lato Oscuro, nell’ultimo capitolo della saga Star Wars – Ep. IX L’ascesa di Skywalker, ora potrete avere qualche info in più.

Vi abbiamo già parlato della raccolta definitiva della saga, Star Wars: The Skywalker Saga Boxe Set e dei sui 27 dischi carichi di speciali, all’interno è contenuta anche una lettera di addio scritta da Mark Hamill a quella che è stata la storia che lo ha consacrato come idolo di molte generazioni. Nerdage vi avverte che può scapparci la lacrimuccia.

Mark Hamill da l'addio alla Saga degli Skywalker

Idraulici con i baffi e Kaiju

Finalmente qualche dettaglio in più sui set Lego Super Mario Adventure annunciati qualche settimana fa, compresa la possibilità di ricevere dei kit aggiuntivi gratuitamente con il pre-order sul sito LEGO, occasione da non perdere!

Altra occasione da non lasciarsi scappare se amate i giochi da tavolo. Siete bloccati a casa e le uniche cosa che state stampando sono i moduli di autocertificazione per uscire a fare la spesa? Tranquilli, Asmodee offre gratuitamente una serie di giochi da scaricare e stampare con cui giocare immediatamente. I giochi presenti sono i seguenti:

Dobble

Dixit

Timeline Classic

Unlock!

Cortex Challenge

Combo Color

per i link e le descrizioni dei giochi vi rimando al dettagliato articolo che trovate QUI

In questi anni Monopoly ci ha regalato decine di versioni alternative dello storico gioco da tavolo: Dragon Ball, Fortnite, Game of Thrones, Frozen, One Piece e tante altre.Ma la nuova edizione con protagonista il Re dei Mostri, il padre di tutti i Kaiju, bhe quella mancava.

Monopoly: Godzilla – Monster Edition arriverà negli USA ma ancora non ci sono notizie di un suo arrivo ufficiale in Europa. Da amante dei Kaiju spero vivamente di si.

Nel frattempo possiamo consolarci con una delle tante versioni che abbiamo elencato prima, le trovate >>>QUI<<<

Nerdage e la Pasqua

La Pasqua è alle porte e per la nostra rubriche settimanali abbiamo deciso di ispirarci alla festività imminente.

Giordano Muraglia esperto Kung-FOOD Master ha scelto un uovo al cioccolato doppio strato latte-fondente della Ferrero Rocher, ripieno come è facilmente intuibile, di cioccolatini Ferrero Rocher. L’attacco alle vostre coronarie è garantito.

Da abbinare a questa scarica di zuccheri cioccolatosi vi proponiamo un film pasquale con protagonista Gesù, ma in una veste un po’ diversa da quella solita sulla croce a cui siamo abituati.

Jesus Christ Vampire Hunter ci mostrerà il figlio di Dio tornare sulla terra per affrontare una banda di Vampiri emo-goth che stanno terrorizzando la città, e per annientarli dovrà ricorrere all’uso di scooter e ad improvvisare croci sacre incrociando due tergicristalli di una vecchia Punto. Imperdibile caFolavoro, sconsigliato da vedere durante il pranzo di Pasqua con i parenti, ma tanto siamo tutti in isolamento e potremo vedercelo senza sentire nonna che ci accusa di blasfemia.

