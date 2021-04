Gadget e action figure a partire da 9,99€ su Zavvi!

Fan di gadget e di collezionismo, se siete alla ricerca di nuove succose offerte che riguardano le vostre passioni, non potete lasciarvi sfuggire l’ultima tornata di sconti disponibile su Zavvi riguardante il merchandise! Infatti in queste ore sul noto portale di acquisti nerd è possibile acquistare tanti gadget, action figure ed articoli di merchandise con sconti portano tantissimi prodotti a costare solo 9,99€! Vista la grande convenienza di questa iniziativa, il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito.

Questa promozione trae la sua convenienza nella vastità di scelta di statue ed action figure presenti, dove potrete scegliere tra centinaia di articoli appartenenti ai maggiori franchise della cultura pop come videogiochi, film e serie tv. Tante statuette tra quelle proposte da Zavvi potranno esser utilizzate per creare bellissimi diorami, per cui sono perfette le rappresentazioni fatte da Q-Fig dove i personaggi Marvel come Captain America o Loki sono rappresentati nelle iconiche pose dei film, ma con uno stile cartoon e super deformed.

I nostalgici degli anni ’90 non potranno lasciarsi sfuggire il bellissimo casco realizzato da Hasbro del Red Ranger, appartenente alla prima storica serie dei Power Ranger, una riproduzione a grandezza naturale che può esser acquistata ad appena 93,99€! Oltre ad essere estremamente dettagliato ed indossabile, questo casco del Red Ranger è dotato di cinghie laterali che gli permettono di adattarsi alle varie dimensioni di testa, ma soprattutto è dotato anche di una elegante base espositiva per sfoggiarlo in qualsiasi ambiente.

Una vera collezione perfetta per fan di oggi e di ieri, che nasconde veramente tanti piccoli tesori per i fan di tanti franchise, quindi il nostro consiglio non può che essere quello di visitare la pagina del portale e farvi scoprire l’intera promozione. Infine, parlando sempre di Zavvi, vi ricordiamo che nei giorni scorsi sul portale è cominciata una promozione che vi permetterà di acquistare una vasta selezione di zerbini nerd ad appena 17,99€!

