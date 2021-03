Regali per la festa del papà, tantissime idee geek su Zavvi

La festa del papà è ormai arrivata, e per l’occasione su Zavvi sono state realizzate tantissime iniziative che vi permetteranno di trovare l’idea regalo perfetta per tutti i genitori nerd e magari nostalgici del passato. In queste ore infatti per celebrare tutti i papà troverete tantissime occasioni su abbigliamento, oggetti di merchandise e tanto altro che potrete acquistare a prezzi super interessanti. Questa però non è che l’ultima iniziativa che si va ad aggiungere alle tante presenti su Zavvi come la collezione d’abbigliamento di Cobra Kai oppure le incredibili promozioni dedicate ai Super Eroi del Marvel Day.

Come spesso accade quando si tratta di offerte esclusive di Zavvi, il portale propone alcuni allettanti bundle a tema, e stavolta a soli 9,99€ potrete acquistare una maglietta ed una tazza dedicate al grande classico del cinema Il Padrino. Ma non è tutto, infatti anche le Mystery Box realizzate mensilmente dal portale con tanti gadget, action figure, magliette ed articoli di merchandise sono disponibili ad ottimo prezzo, con addirittura la possibilità di recuperare le uscite precedenti con il 50% di sconto!

Vi segnaliamo poi la presenza dell’accappatoio ispirato ad Avengers: Endgame che può esser acquistato scontato a 34,99€, realizzato con ricami e la stessa fantasia delle tute con cui i Vendicatori hanno salvato l’universo dopo i tragici eventi del film Infinity War. Questa epica vestaglia è disponibile in taglia unica da adulto ed è un prodotto realizzato su licenza ufficiale che diventa una ottima idea regalo per i fan della Marvel!

Per gli appassionati di tecnologia poi, Zavvi ha incluso nella promozione anche molte occasioni riguardanti accessori da PC di qualità come lo speciale kit da gamer realizzato da MSI con tastiera, cuffie e mouse. Infine, tra le tante proposte di Zavvi sono presenti anche molti dischi e colonne sonore, con molte edizioni limitate esclusive della piattaforma come quella di Marvel’s Iron Fist che include anche il poster Mondo realizzato per la serie.

Le offerte realizzate da Zavvi in occasione della festa del papà sono molte, e per questo il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

