Zavvi: 2 t-shirt nerd a 19,99€!

Se siete appassionati di nerd culture e vi va di concedervi un piccolo, ma meraviglioso, regalo, allora sarete felici di sapere che sullo store di Zavvi è disponibile una nuova promozione che vi permetterà di acquistare 2 t-shirt a tema nerd ad appena 19,99€! Per poter aderire a questa promozione, che scadrà il 7 maggio, non dovrete far altro che scegliere 2 capi tra le numerose magliette proposte dallo store, con la promozione che si applicherà automaticamente sul prezzo del carrello. Un’occasione ottima per tutti coloro che vogliono cambiare il proprio guardaroba in vista dell’estate, e che potrete anche sfruttare se siete alla ricerca di simpatiche idee regalo da fare per la Festa della Mamma.

Tutte le magliette coinvolte nell’iniziativa sono dei prodotti su licenza e sono disponibili sia per uomo che per donna, con una disponibilità di taglie che generalmente spazia tra XS arrivando fino a 3XL, con tantissime grafiche ispirate a grandi serie tv, film o videogiochi della cultura pop moderna.

Tra queste, ad esempio, sono presenti alcune delle maglie ispirate alle ultime linee d’abbigliamento dei videogiochi Nintendo come Super Mario e Legend of Zelda, capi con una grafica e colori che ricordano molto i mondi di gioco, che sono state rilasciate in occasione dei recenti anniversari. I fan di Star Wars invece troveranno tantissime grafiche dedicate ai personaggi della Galassia Lontana Lontana, e che potranno sfruttare in occasione dell’ormai imminente Star Wars Day, ossia il prossimo 4 maggio.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta ricca ed estremamente varia, motivo per cui vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina della promozione, così che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti, entro il 7 maggio. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti su Zavvi, vi ricordiamo che sulla piattaforma troverete ancora per pochi giorni sconti da capogiro tante statuette ed action figure, quindi affrettatevi a coglierle al volo!

