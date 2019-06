Fortnite Fortbyte 95: dove e come trovarlo vicino ai Pannelli Solari nella Giungla

Ecco a voi una guida sul Fortnite Fortbyte 95: dove e come trovarlo presso dei Pannelli Solari nella Giungla. Tutti i dettagli in video.

È tempo di E3 2019, ma è anche tempo di un nuovo collezionabile per il battle royale di casa Epic Games. Ora, è giunto il momento di trovare il Fortnite Fortbyte 95: come recita la descrizione, potete trovare presso dei Pannelli Solari nella Giungla. Vediamo insieme dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 95.

Per iniziare, dovete recarvi a nord del vulcano, vicino alla sponda dell’isola: si tratta di un Fortbyte molto semplice che trovete placidamente in attesa del vostro arrivo davanti ai pannelli solari: sono molto grandi e calandovi dall’altro non avrete di certo problemi a vederli. In caso abbiate dubbi, però, vi lasciamo un video qui sotto per il Fortnite Fortbyte 95.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 95, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: