Xbox Series X: tutti gli annunci di oggi

Microsoft ci ha stupiti ancora una volta; dopo il grande reveal di dicembre e le nuove informazioni svelate un paio di mesi fa, la società di Redmond ha rimesso al centro dell’attenzione Xbox Series X svelando moltissime informazioni ufficiali. Tra qualche conferma e tantissime novità, si sta delineando una console next-gen di qualità eccelsa che certamente punta a essere la nuova “console più potente del mercato” superando notevolmente anche un’altra Xbox, ovvero One X, attuale regina in termini di prestazioni.

Facciamo quindi il punto della situazione sulle novità di oggi, per essere certi di non esserci persi nemmeno un dettaglio. Prima di tutto, abbiamo scoperto le specifiche tecniche ufficiali di Xbox Series X. Abbiamo poi potuto vedere nuove immagini del controller, con tanto di dettagli sulle migliorie apportate. Sono poi stati confermati i tempi di caricamento della macchina da gioco ed è stato confermato il valore del Quick Resume.

Abbiamo poi scoperto che la retrocompatibilità punterà a migliorare i giochi e lo Smart Delivery permetterà di accedere alla versione migliore possibile anche dei giochi di questa generazione: l’idea è che con la nuova console potremo continuare a godere della nostra libreria attuale, senza rinunciare a nulla.

Ovviamente si guarda anche al futuro: e quale feature rende meglio l’idea di next-gen se non il ray tracing? Non dimentichiamoci inoltre l’SSD e la possibilità di espandere la memoria con delle “memory card“. Xbox Series X in poche parole sarà una vera console di nuova generazione: quanto è potente? Secondo Digital Foundry avrà prestazioni simili a una RTX 2080.

Abbiamo poi scoperto le dimensioni della console e anche il suo peso. Sono stati mostrati in modo approfondito i dettagli sul sistema di dissipazione ed è stato confermato che Xbox Series X sarà disponibile entro la fine del 2020, senza timore di ritardi per il coronavirus.