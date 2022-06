Che abbiate appena assemblato un nuovo PC o formattato la vostra macchina desktop o notebook, ecco a voi una lista di 10 programmi da installare sul vostro nuovo PC. Questa guida è rivolta maggiormente agli utenti entry-level, dato che i più esperti avranno senz’altro la loro lista di programmi imprescindibili, e per questo motivo, ci limiteremo ad alcuni dei tool software più utili ma anche meno complessi, proprio per agevolare chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo PC o magari vuole ripassare un po’ i concetti di base. Di conseguenza, non troverete raccomandazioni avanzate come MSI Afterburner (e RivaTuner Statistic Server) o programmi di benchmark per testare i vostri componenti hardware.

Siamo certi che il vostro desktop non resterà sgombro a lungo!

Detto questo, una volta davanti al vostro desktop nuovo di zecca, potreste chiedervi cosa installare prima, ecco perché abbiamo voluto dare un certo ordine logico all’elenco. E, come avrete già intuito, la priorità dovrebbe essere data alla sicurezza, soprattutto se utilizzerete il nuovo sistema connessi alla rete.

1. Browser

Prima di ogni altra cosa, vi consigliamo di scaricare uno dei migliori browser disponibili, a meno che non preferiate utilizzare Microsoft Edge che, in quanto basato su Chromium, risulta abbastanza leggero e performante, a differenza del predecessore Internet Explorer, ormai sulla via del tramonto. La scelta del browser dipende un po’ dalle vostre preferenze: potreste apprezzare le funzioni aggiuntive di Google Chrome, o la nuova funzione Total Cookie Protection di Firefox che promette di proteggere ancora di più la vostra privacy. La scelta è vasta e sta un po’ a voi, ma ecco qualche spunto:

Chrome : ideale per chi usa l’ecosistema Google

: ideale per chi usa l’ecosistema Google Firefox : con gli ultimi aggiornamenti sta diventando molto interessante

: con gli ultimi aggiornamenti sta diventando molto interessante Microsoft Edge: molto simile a Chrome, ma meno affamato di risorse

2. Antivirus

Windows è dotato di uno strumento di sicurezza predefinito, Defender. Sebbene possa essere in qualche misura utile nei casi d’uso più basilari, resta il fatto che esistono numerose minacce online. Di conseguenza, è sempre bene dotarsi quantomeno di un buon antivirus. Ne esistono di diversi tipi, sia a pagamento che gratuiti. Scegliere fra uno di questi dipende principalmente da che utilizzo farete del vostro computer, ma se volete approfondire, abbiamo fatto un confronto tra antivirus gratis e a pagamento che vi consigliamo di leggere. I migliori antivirus sul mercato rientrano quasi sempre all’interno di suite di sicurezza più complete, che offrono vari tipi di protezione: dal blocco degli URL dannosi ai filtri antiphishing avanzati, dal controllo genitori ad altri strumenti come la protezione dell’identità e il monitoraggio del dark web in cerca di possibili violazioni dei vostri account. Alcuni antivirus, inoltre, si rivelano particolarmente efficaci contro i ransomware, dunque, se ritenete di poter essere esposti a questo tipo di malware, potreste valutare uno dei migliori antivirus per proteggersi dal ransomware.

Le nostre guide vi offrono una panoramica completa, in ogni caso, prima di procedere al punto successivo, ecco la nostra top 3 dei migliori antivirus a pagamento:

3. Suite di produttività come Office

Nella dotazione base di un PC appena assemblato o comunque di un sistema operativo fresco di installazione, non può mancare una suite di produttività, ovvero un pacchetto contenente vari programmi che consentono di creare, modificare e condividere documenti di varia natura. Il più famoso, ovviamente, è Microsoft Office, con i suoi vari Word, Excel, PowerPoint ecc. A tutti prima o poi capita di dover lavorare su un documento di testo o un foglio di calcolo, dunque dotarsi di un pacchetto Office dovrebbe essere una delle priorità. Certo, Office è un programma commerciale e, in quanto tale, richiede l’acquisto di una licenza per essere utilizzato in modo legittimo.

In alternativa, se proprio non volete acquistare un product key di Microsoft Office, l’alternativa può essere una suite di produttività gratuita e open source come LibreOffice. Ormai, i livelli di compatibilità di questa suite sono ottimali e, al netto di qualche possibile differenza in termini di caratteri tipografici e stili di formattazione, con LibreOffice è possibile creare documenti del tutto compatibili con Office, di conseguenza potrete condividere i vostri file con utenti Microsoft e viceversa senza troppi problemi.

4. Driver e suite della scheda video

Sebbene Windows 10 e Windows 11 siano in grado di installare automaticamente i driver per la maggior parte delle periferiche, è sempre bene scaricare i driver specifici per le schede video. Che abbiate una GPU Nvidia o AMD, dovrete scaricare i driver più aggiornati direttamente dai siti ufficiali delle rispettive aziende. Assicurandovi di tenere aggiornati i driver, accederete a tutte le ultime ottimizzazioni per i vostri giochi preferiti.

Oltre ai semplici driver, sia Nvidia che AMD offrono delle suite, note rispettivamente come GeForce Experience e Radeon Adrenalin. Entrambi i programmi semplificano la gestione degli aggiornamenti dei driver, consentono di ottimizzare in modo rapido le impostazioni grafiche dei vostri giochi, registrare e condividere le vostre sessioni di gioco e molto altro.

Vale la pena sottolineare che diversi utenti preferiscono non utilizzare questi programmi, poiché possono impattare negativamente sulle prestazioni del sistema. Ma se siete utenti alle prime armi, potrebbero aiutarvi ad automatizzare alcune operazioni e giocare senza troppi pensieri. Come sempre, lasciamo a voi la scelta se tenerli sul sistema oppure no.

Se vi interessa monitorare tutte le metriche di sistema, non solo della GPU ma anche della CPU, in termini di prestazioni, voltaggio e temperature, potreste optare per un programma gratuito come HWMonitor.

5. Software di backup

Se utilizzerete il vostro computer anche per lavorare o studiare, di certo è consigliabile predisporre una copia di sicurezza dei vostri dati più importanti. Sebbene sia possibile tranquillamente copiare e incollare a mano i vostri dati su una chiavetta o un altro di tipo di unità di storage esterno, se avrete a che fare con una certa quantità di documenti, file e dati, sarebbe meglio automatizzare il processo. Potreste scegliere uno dei migliori software di backup gratuiti o a pagamento sul mercato, a seconda delle vostre esigenze e del vostro caso d’uso. Questi programmi vi aiutano a scegliere le cartelle e i percorsi da duplicare, copiare i dati su altri supporti o in cloud e recuperare al volo i dati perduti. Non dovrete necessariamente comprare un tool o effettuare un abbonamento: alcuni programmi gratuiti sono davvero eccezionali. Ecco alcuni programmi che vi consigliamo:

Acronis Cyber Protect Home Office : precedentemente noto come True Image, è uno dei migliori programmi a pagamento in assoluto. Con il piano Premium avrete fino a 5 TB di spazio in cloud e protezioni anti-ransomware.

: precedentemente noto come True Image, è uno dei migliori programmi a pagamento in assoluto. Con il piano Premium avrete fino a 5 TB di spazio in cloud e protezioni anti-ransomware. Google Drive : questo strumento gratuito è ideale se utilizzate già l’ecosistema di app e servizi Google. La versione gratis è abbastanza limitata dato che avrete a disposizione solo 15 GB di spazio gratuito, ma potrete fare in modo di sincronizzare solo i file essenziali. Il vantaggio è che è facilissimo da usare ed è accessibile da diversi dispositivi, anche contemporaneamente

: questo strumento gratuito è ideale se utilizzate già l’ecosistema di app e servizi Google. La versione gratis è abbastanza limitata dato che avrete a disposizione solo 15 GB di spazio gratuito, ma potrete fare in modo di sincronizzare solo i file essenziali. Il vantaggio è che è facilissimo da usare ed è accessibile da diversi dispositivi, anche contemporaneamente EaseUS ToDo Backup Free: un ottimo tool gratuito, con numerose opzioni a vostra disposizione. Purtroppo è disponibile solo su Windows e per trasferire i dati a un altro PC occorre effettuare un abbonamento a uno dei piani a pagamento.

6. Password manager

I password manager sono ancora abbastanza sottovalutati dall’utenza, eppure possono rivelarsi estremamente utili per la protezione dei vostri account, non solo perché riporrete le vostre password al sicuro in un vault criptato, ma anche perché la maggior parte dei migliori password manager in commercio offrono strumenti aggiuntivi come i generatori di password e i controlli di vulnerabilità (ad es. se usate troppe password ripetute o se le vostre credenziali risultano compromesse in qualche violazione tramite monitoraggio dei database e del dark web). Noi vi consigliamo caldamente di provarne uno, ce ne sono sia di gratuiti che a pagamento, eccone alcuni:

Bitwarden : considerato da molti come uno dei migliori password manager gratuiti, ha anche una versione a pagamento, tuttavia la versione free è estremamente funzionale già di suo.

: considerato da molti come uno dei migliori password manager gratuiti, ha anche una versione a pagamento, tuttavia la versione free è estremamente funzionale già di suo. Dashlane : altro ottimo gestore password. Disponibile sia in forma free che premium, questo programma è molto popolare e apprezzato per via delle sue funzionalità estese. La versione free include un solo dispositivo e un massimo di 50 password memorizzabili.

: altro ottimo gestore password. Disponibile sia in forma free che premium, questo programma è molto popolare e apprezzato per via delle sue funzionalità estese. La versione free include un solo dispositivo e un massimo di 50 password memorizzabili. LastPass: una valida alternativa ai precedenti consigli, soprattutto quando la versione a pagamento va in sconto, cosa che accade spesso. Non ha nulla da invidiare in termini di funzionalità rispetto agli altri tool.

7. VPN

Le VPN (o Virtual Private Network) sono servizi che vi consentono di navigare su Internet in modo più sicuro e anonimo, poiché indirizzano i vostri dati di navigazione attraverso dei tunnel criptati che impediscono a terzi di intercettare il vostro traffico, che si tratti del vostro ISP, di malintenzionati o enti governativi. Inoltre, le VPN vi permettono di guardare contenuti geolocalizzati, ad esempio il catalogo USA di Netflix, o di guardare programmi TV italiani in streaming se vi trovate all’estero. Inoltre, è molto consigliabile utilizzare una VPN se dovete effettuare operazioni delicate (ad esempio acquisti o transazioni bancarie) mentre siete collegati a una rete pubblica, ad esempio in hotel o all’aeroporto. Scegliere una delle migliori VPN può aiutarvi a ottimizzare queste esperienze, ma se volete evitare di investire del denaro, potrete provare una delle migliori VPN gratuite anche solo per provare il servizio prima di impegnarvi economicamente. Abbiamo creato diverse guide per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi, incluse le migliori VPN per Netflix. Vi invitiamo a leggere le nostre guide per trovare quella più adatta a voi, ma ecco la nostra top 3 delle migliori in assoluto:

ExpressVPN, la migliore di tutte ExpressVPN è il servizio n. 1 per noi di Tom’s Hardware! Ne abbiamo provate diverse, ma ExpressVPN è quella che ci ha convinti di più nel suo complesso. Se volete la sicurezza e la privacy che solo una VPN a pagamento può offrire, l’abbonamento annuale costa meno di 6 euro al mese e vale per 15 mesi, inoltre include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze! Come se non bastasse, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni, senza rischi. VEDI OFFERTA NordVPN, la più conosciuta in Italia NordVPN è quasi imbattibile per il rapporto qualità/prezzo. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN gratis per 7 giorni. VEDI OFFERTA Surfshark, ideale per i principianti Di tutte le VPN che abbiamo provato, Surfshark è quella che si rivolge meglio agli utenti alle prime armi, grazie a interfacce user-friendly e impostazioni rapide. Inoltre, se volete provarla senza rischi, è disponibile una garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni, il tutto per poco più di 2 euro al mese se si sottoscrive un abbonamento da 24 mesi. VEDI OFFERTA

8. Gestore archivi

Sebbene Windows abbia un sistema di gestione archivi integrato, è consigliabile scaricarne uno realizzato appositamente. Infatti, su Windows, il supporto dei file compressi è limitato e, ad esempio, non potrete aprire determinati formati, come quello di WinRar. Noi ve ne consigliamo uno in particolare, ovvero 7-Zip. Si tratta di uno strumento gratuito e open source che, oltre a gestire il proprio formato proprietario, legge e scrive in molti altri formati. Esiste dal 1999 e, a oggi, è uno dei più apprezzati e scaricati in assoluto.

9. Player video/audio

Se i riproduttori integrati di Windows non vi soddisfano, e se cercate qualcosa di più funzionale e completo per la gestione della vostra libreria musicale, la scelta più naturale ricade su VLC. Non si tratta più di un semplice lettore multimediale, in grado di riprodurre file audio e video di vari formati, ma nel tempo si è trasformato in un vero e proprio framework, tanto che si può usare come server e client multimediale. Di base, è semplicissimo da utilizzare, e il sito contiene una ricca libreria di supporto, sfortunatamente solo in lingua inglese.

In alternativa, per la musica vi proponiamo MusicBee, un riproduttore musicale freeware che vi offre la possibilità di gestire la vostra collezione di album e brani musicali in modo molto intuitivo, con tanto di copertine e il supporto dei plug-in dello storico WinAmp.

10. Client gaming

Se volete iniziare a giocare sul vostro computer, non possono mancare i client più importanti dedicati al gaming su PC. Oltre al famosissimo Steam vi consigliamo di installare e creare un account per l’Epic Games Store: sappiamo che questo servizio non è visto di buon occhio da tutti, soprattutto per via delle aggressive politiche sulle esclusive per PC, ma per noi la concorrenza è sempre una cosa buona. Inoltre, ogni settimana Epic regala un gioco, e in passato ha consentito agli utenti di riscattare gratis e tenere per sempre giochi del calibro di Prey, Bioshock Remastered Collection e Borderlands 3.

Inoltre, se avete un account Amazon Prime, forse non sapete che l’abbonamento include anche Prime Gaming, precedentemente noto come Twitch Prime. Ogni mese, la piattaforma regala diversi giochi, alcuni riscattabili su altri servizi, ma la maggior parte dei titoli diventa accessibile tramite l’apposito client di Prime Gaming. Vi consigliamo di scaricarlo e godervi tutti i titoli regalati ogni mese: ricordate che dovrete riscattarli manualmente, poiché non vi verranno donati automaticamente.