Fortnite Fortbyte 73: ecco come ottenerlo con le sfide settimanali

Il Fortnite Fortbyte 73 non richiede di essere trovato in un luogo specifico, ma è legato alle sfide della settimana 6 della stagione 9: ecco i dettagli.

Quest’oggi sono state rese disponibili le sfide della Settimana 6 Stagione 9 del battle royale di Epic Games: ve le abbiamo indicate a questo indirizzo. Normalmente le sfide servono per ottenere le Stelle e anche per avere un obbiettivo in più durante le molte ore di gioco con gli amici. Questa settimana, però, servono anche per sbloccare il Fortnite Fortbyte 73.

Invece di una delle solite missioni di ricerca, in questo caso è necessario completare sei sfide fra quelle proposte nella Settimana 6. Fatto ciò, otterrete in automatico il Fortnite Fortbyte 73. Rimboccatevi le maniche, quindi, per recuperare il collezionabile.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 73, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: