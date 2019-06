Fortnite Fortbyte 89: come e dove trovarlo con il Deltaplano Colpo Scarlatto

Il Fortnite Fortbyte 89 non è semplice da recuperare: ecco dove e come trovarlo con il Deltraplano Colpo Scarlatto a est di Spiagge Snob

Dopo aver scoperto le sfide della settimana 6 Stagione 9 del battle royale di Epic Games, è tempo di cercare il nuovo collezionabile della giornata: parliamo del Fortnite Fortbyte 89. Ecco a voi una mini-guida che vi indica dove e come trovarlo con il Deltaplano Colpo Scarlatto a est di Spiagge Snob.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 89, dovete ovviamente lanciarvi dall’autobus e planare in direzione di Spiagge Snob e passare attraverso i segnali di forma triangolare: come accaduto con precedenti Fortbyte, basterà passare attraverso tutti gli “anelli” e arrivare all’ultimo che ci consegnerà il premio. Qui sotto trovate un video che vi aiuterà.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 89, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: