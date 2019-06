Fortnite Fortbyte 49: dove e come trovarlo in una grotta di ghiaccio

Il Fortnite Fortbyte 49 è un po' scomodo da trovare: ecco a voi un video che vi indica la sua posizione esatta sull'isola del battle royale.

Nuovo giorno, nuovo collezionabile del battle royale di Epic Games. Quest’oggi dobbiamo andare alla ricerca del Fortnite Fortbyte 49 che si trova in una grotta di ghiaccio. Ovviamente, la nostra destinazione deve essere la zona innevata a sud ovest della mappa di Fortnite.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 49 dove recarvi a sud della zona innevata, in direzione delle due isole minori presenti sulla costa. Invece di raggiungere il mare, però, dovete calarvi dall’alto per entrare in un’apertura. Trattandosi di una posizione difficile da identificare, potete seguire il seguente video (è muto, ma le immagini sono più che sufficienti).

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 49, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: