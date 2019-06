Fortnite Fortbyte 30: dove e come trovarlo tra Montagnole Maledette e Parco Pacifico

Seguite la nostra comoda guida per scoprire dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 14 tra Montagnole Maledette e Parco Pacifico.

Ieri vi abbiamo raccontato come trovare il Fortbyte 14, accessibile in una zona di sosta per camper. Il Fortnite Fortbyte 30 rilasciato da Epic Games oggi ci porta oggi in una location decisamente diversa da quella di ieri: per ottenere il Fortnite Fortbyte 30 saremo infatti costretti a spostarci più a sinistra della mappa.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 30 dovremo infatti investigare tra due location ben precise: Montagnole Maledette e Parco Pacifico. L’agognato collezionabile si trova esattamente in mezzo ai due luoghi, più precisamente sotto un albero. Se vi trovate in difficoltà a trovare il punto preciso potete seguire il comodo video di seguito.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 30, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: