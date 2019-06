Fortnite Fortbyte 2: dove e come trovarlo con gli indizi della schermata di caricamento 6

Il Fortnite Fortbyte 2 è nascosto in una location suggerita dalla schermata di caricamento numero 6: ecco una guida che vi indica come e dove trovarlo.

Il battle royale di Epic Games ci ha messo a disposizione un nuovo collezionabile: il Fortnite Fortbyte 2. In questo caso, le informazioni necessarie per trovarlo sono nascoste all’interno della schermata di caricamento numero 6 che si sblocca solo se avete completato le sfide della settimana. Il Fortnite Fortbyte 2, però, può essere trovato anche senza completare le sfide: ecco una guida che vi indica come e dove trovarlo.

Gli indizi presenti nella schermata di caricamento numero 6 ci indicano Neoinclinato e, più precisamente, la torre dell’orologio: dovete atterrare in cima a quest’ultima e trovare il Fortnite Fortbyte 2 ad attendervi; ecco un veloce video che vi può aiutare.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 2, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: