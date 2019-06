Dove e come preordinare tutti i giochi di E3 2019

L’E3 2019 è stato un evento meno scoppiettante del previsto, ma non sono mancati gli annunci in cui tutti puntualmente sperano: le date e i periodi di uscita del proprio videogioco preferito. Noi di Game Division vogliamo rendervi le cose più semplici e abbiamo pensato di raccogliere in un unico articolo tutti i dettagli su […]

L’E3 2019 è stato un evento meno scoppiettante del previsto, ma non sono mancati gli annunci in cui tutti puntualmente sperano: le date e i periodi di uscita del proprio videogioco preferito. Noi di Game Division vogliamo rendervi le cose più semplici e abbiamo pensato di raccogliere in un unico articolo tutti i dettagli su dove e come preordinare i giochi di E3 2019, sia i titoli provati con mano dalla redazione che i giochi presentati.

Un calo dell’effetto straripante delle grandi sorprese poteva essere prevedibile, del resto ci stiamo avvicinando sempre più a una nuova generazione videoludica e gli ultimi botti di fine stagione indicano chiaramente che le vere novità su cui si sta puntando sono i servizi che accompagneranno nuove console e nuove forme di gioco spinte dal cloud. Senza i giochi però nulla di tutto questo avrebbe senso ed ecco come potete fare per preordinare i titoli attesi nei prossimi mesi.

Nell’articolo sono presenti link ai due principali negozi per la distribuzione fisica – Amazon e Gamestop – quando diversamente indicato saranno inseriti eventuali link d’acquisto alle versioni digitali. Aggiorneremo l’articolo qualora fossero disponibili i preordini di altri titoli presentati a E3 (prezzi e disponibilità potrebbero variare nel corso del tempo).

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è il gioco di ruolo d’azione open world ispirato al gdr cartaceo Cyberpunk 2020 in sviluppo presso CD PROJEKT RED, i creatori di The Witcher 3: Wild Hunt, che verrà pubblicato il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La presenza di Cyberpunk all’E3 verrà ricordata soprattutto con il momento in cui Keanu Reeves, di recente al cinema con John Wick 3: Parabellum, è salito sul palco di Los Angeles per parlare del gioco. L’attore, molto apprezzato dagli appassionati di fantascienza, incarnerà il ruolo di Johnny Silverhand.

Cyberpunk 2077 Standard Edition

La Standard Edition, oltre al gioco base, include anche una serie di contenuti fisici e digitali: la mappa di Night City, il compendio sulla storia e sull’ambientazione del mondo di gioco, una serie di cartoline e adesivi, la colonna sonora del gioco scaricabile, il manuale di Cyberpunk 2020, il libretto digitale con una selezione di bozzetti e sfondi per desktop e dispositivi mobili.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Amazon | Gamestop

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition

La Collector’s Edition, oltre a tutti i contenuti dell’edizione standard, contiene svariati oggetti da collezione, tra cui una statua di 25 cm raffigurante V – il protagonista del gioco -, una steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo, un portachiavi di metallo della squadra V-Tech, delle toppe ricamate e una copia annotata della guida turistica di Night City sigillata in una busta per le prove dell’NCPD. Il contenuto della Collector’s Edition è racchiuso in un cofanetto che ricorda gli edifici che svettano in Night City.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop |

: Amazon | Gamestop | PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Amazon | Gamestop

Final Fantasy VII Remake

Il remake di Final Fantasy VII uscirà il 3 marzo 2020 come esclusiva PS4. In questo remake dell’iconico RPG del 1997 è stata completamente rivista la grafica, mentre il nuovo sistema di combattimento può unire strategia a turni e combattimento in tempo reale. Kitase ha spiegato che il remake è stata l’occasione per ripensare tutto il mondo di Final Fantasy 7. Saranno due i blu-ray necessari per contenere il primo gioco relativo alla parte di trama di Midgar. Nell’articolo dedicato trovate ulteriori dettagli.

Final Fantasy VII Remake Standard Edition

Il gioco è disponibile per l’acquisto in formato fisico su Amazon, Gamestop e Square Enix Store.

Final Fantasy VII Remake Deluxe Edition

la Deluxe Edition in versione fisica di Final Fantasy 7 Remake include una copia del gioco, una speciale custodia steelbook, un artbook e la colonna sonora del gioco. È acquistabile dallo store Square Enix al prezzo di 89,99 euro.

La versione digitale include oltre al download del gioco anche un album di illustrazioni, la minicolonna sonora digitale, il DLC ‘Materia di invocazione Kyactus’ e il DLC ‘Materia di invocazione Carbuncle’. È acquistabile dal PlayStation Store al prezzo di 89,99 euro.

Final Fantasy VII Remake 1ST Class Edition

La 1st Class Edition di Final Fantasy 7 Remake include gli stessi contenuti della Deluxe Edition, con l’aggiunta del DLC Materia di Invocazione Carbuncle e della Play Arts Kai di Cloud Strife a bordo della sua moto. Questa edizione si può prenotare sullo Store Square Enix al prezzo di 299,99 euro.

Borderlands 3

Il padre di tutti i looter shooter sta per tornare e vuole fare le cose in grande, fuori scala come l’atteggiamento che lo ha sempre contraddistinto. È tempo di lasciarsi il mondo di Pandora alle spalle, uscendo dai suoi confini per esplorare nuovi e impervi pianeti. Sono quattro i cacciatori della Cripta tra cui è possibile scegliere il proprio personaggio, personalizzabili e dotati di abilità uniche per affrontare la setta dei Figli della Cripta. Nel nostro provato potete leggerne di più.

Borderlands 3 Standard Edition

Bonus prenotazione: pacchetto skin armi dorate: questo pacchetto contiene un ciondolo da arma dorato e skin armi dorate applicabili a tutte le armi in gioco.

Borderlands 3 Deluxe Edition

La Borderlands 3 Deluxe Edition include il pacchetto Retrò: skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma; pacchetto Neon: skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo; pacchetto Gearbox: skin arma e ciondolo; pacchetto Armi giocattolo: 2 armi giocattolo; MOD granate giocattolo e ciondolo; MOD equipaggiabili aumento XP e bottino. Bonus prenotazione: pacchetto skin armi dorate: questo pacchetto contiene un ciondolo da arma dorato e skin armi dorate applicabili a tutte le armi in gioco.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

La Borderlands 3 Super Deluxe Edition include i contenuti della Deluxe Edition e del pre-order, a cui si aggiungono i contenuti del season pass: 4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide; skin arma Stallone da culo; Ciondolo arma Stallone da culo; MOD granata Stallone da culo.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order è il nuovo gioco d’azione e d’avventura singleplayer sviluppato da Respawn Entertainment ambientato tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. I giocatori useranno ciò che hanno appreso nel loro addestramento Jedi per combinare attacchi corpo a corpo grazie a un sistema di combattimento che unisce le azioni con spada laser alle abilità della Forza. Non mancheranno sezioni di platforming ed enigmi da risolvere. Il gioco uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 15 novembre 2019.

Star Wars Jedi: Fallen Order Standard Edition

Prenotando questa versione standard si ottengono i bonus prenotazione che includono una Lama arancione per la spada laser, 2 set di personalizzazione estetica per la spada laser e una Skin estetica per BD-1.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Amazon | Gamestop

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition

Scopri inediti retroscena sul gioco con Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, che include una serie “Director’s Cut” con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo del gioco, un artbook digitale ed elementi estetici aggiuntivi come una Skin estetica per BD-1 e una Skin estetica per la Stinger Mantis. Prenotando la Deluxe Edition si ricevono anche tutti i contenuti bonus prenotazione che includono una lama arancione per la spada laser, 2 set di personalizzazione estetica per la spada laser e Skin estetica per BD-1.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Origins

Death Stranding

Death Stranding non è propriamente un titolo annunciato all’E3 ma la strategia di comunicazione di Sony che sceglie di saltare quest’edizione della fiera losangelina per presentare qualche giorno prima della stessa un enigmatico streaming di Death Stranding è uno tra i momenti più chiacchierati anche a posteriori in questi giorni di E3. Per quanto ancora sia difficile catalogare Death Stranding sappiamo già che il titolo di Kojima non sarà un gioco stealth e che non è prevista una meccanica di game over. Ulteriori dettagli li trovate nel nostro articolo dedicato. L’uscita è prevista per l’8 novembre 2019 su PS4.

Death Stranding Standard Edition

L’edizione base di Death Stranding può essere acquistata su Amazon e Gamestop rispettivamente a 59,99 euro e 74,98 euro.

Death Stranding Limited Edition

La Limited Edition include: Contenuto: steelbook, album digitale della Colonna Sonora del gioco, video esclusivo del dietro le quinte, in digitale, 1 Oggetto aggiuntivo: versione speciale Gold degli occhiali da sole “Ludens Mask”. Il gioco è preordinale da Gamestop al prezzo di 84,98 euro.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Il prossimo titolo della serie Ghost Recon si chiama Breakpoint e arriverà su PS4, Xbox One e PC il 4 ottobre 2019. Lo sparatutto militare Ubisoft sarà ambientato nell’open world di Auroa e ci metterà nei panni di un Ghost, un soldato speciale d’elite impegnato ad affrontare i Lupi, letali mercenari che hanno disertato l’esercito regolare. L’intero gioco prevede una modalità cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori e un rinnovato hub social.

Di seguito le principali informazioni su versioni e piattaforme:

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Standard Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Auroa Edition – Esclusiva GameStop

Prenotando questa versione si riceve l’accesso alla Beta e il pacchetto Sentinel Corp che include il veicolo corazzato MK.2, il fucile d’assalto “Valor” e il set pesante Sentinel MK. 3, composto da elmetto, gilet e pantaloni. L’edizione Auroa inoltre include Potenziamenti XP e pacchetti Skell Credits, che daranno un vantaggio all’inizio dell’avventura e il pacchetto Terra consacrata che include una missione aggiuntiva e un’arma da corpo a corpo per salvare la Terra consacrata dai nemici.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Limited Edition – Amazon

Prenotando questa versione si riceve l’accesso alla Beta e il pacchetto Sentinel Corp che include il veicolo corazzato MK.2, il fucile d’assalto “Valor” e il set pesante Sentinel MK. 3, composto da elmetto, gilet e pantaloni. L’Off-Road Pack sblocca in gioco la buggy GX Spider e la moto Trail TX più 8 opzioni di personalizzazione.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition

Prenotando questa versione si riceve l’accesso alla Beta e il pacchetto Sentinel Corp. La Gold Edition include 3 giorni di accesso anticipato e il Pass anno 1 completo di due DLC, una missione al lancio, sblocco anticipato di tre nuove classi e il pacchetto Forze Speciali come mostrato nell’immagine illustrativa.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition

La Ultimate Edition include tutti i contenuti della Gold (3 giorni di accesso anticipato e Pass anno 1) più la moto Trail TX, la buggy Spider, una missione bonus e il pacchetto Sopravvissuto.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Wolves Collector’s Edition

La Collector’s Edition include tutti i contenuti delle altre edizioni, più la colonna sonora del gioco, uno steelbook esclusivo, una cartella porta file confidenziale con con 3 litografie, una statuetta di Cole D. Walker alta 24cm, la piastrina di Walker e una mappa impermeabile. Il gioco per PC sarà disponibile tramite download.

DOOM Eternal

DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, inoltre sarà incluso nella line-up di lancio di Google Stadia. Il titolo sviluppato da id Software è il seguito diretto di DOOM e sarà basato sul motore grafico idTech 7; vanterà una nuovissima colonna sonora composta da Mick Gordon. Il multiplayer di DOOM Eternal sarà formato dalla modalità Battlemode in cui un giocatore assume il ruolo del DOOM Slayer e gli altri due vestono i panni dei demoni in uno scontro al meglio dei cinque round.

DOOM Eternal Standard Edition

Prenotando si riceve il Pacchetto Squartademoni, una nuova skin per l’arma e il giocatore e il livello Master Base dei seguaci.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Amazon | Gamestop

DOOM Eternal Deluxe Edition

La Deluxe Edition include: pass Anno 1 con 2 add-on per la campagna, skin DOOM Slayer demone, pacchetto suoni classici armi. Prenotando si riceve il Pacchetto Squartademoni, una nuova skin per l’arma e il giocatore e il livello Master Base dei seguaci.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC: Amazon | Gamestop

Gears 5

Gears 5 di The Coalition è atteso per il prossimo 10 Settembre ma sarà possibile giocare al titolo 4 giorni prima acquistando la Ultimate Edition. Chi giocherà al titolo prima del 16 Settembre riceverà inoltre una particolare skin dedicata a Terminator. Il gioco includerà una modalità multiplayer chiamata Escape nella quale dovremo distruggere l’alveare e fuggire attraverso le sezioni in cui si suddividono i livelli. Si tratta di una modalità cooperativa a tre giocatori di cui potete leggere di più nel nostro provato da E3.

Gears 5 Standard Edition

Preacquistabile sul Microsoft Store, su Amazon e da Gamestop.

Gears 5 Ultimate Edition

Include la Gears 5 Standard Edition e il pacchetto personaggi Ultimate Edition, 30 giorni di potenziamento e l’accesso anticipato per giocare 4 giorni in anticipo. Si può preordinare dal Microsoft Store,

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses è ambientato nel nuovo mondo del Fódlan dove il protagonista potrà non solo combattere sul campo di battaglia, ma anche spostarsi liberamente e interagire con altri personaggi per fortificare relazioni e raccogliere informazioni. Nei panni di un professore dell’Accademia Ufficiali andrà scelta una delle tre case a disposizione per guidare i suoi allievi in battaglia. Le case corrispondono a Le Aquile Nere, i Leoni Blu e i Cervi Dorati, esponenti di una scuola d’élite che addestra i cadetti nell’uso delle armi, delle magie e delle abilità speciali. Il gioco è in uscita il 26 luglio 2019.

Fire Emblem: Three Houses Standard Edition

Fire Emblem: Three Houses Standard Edition può essere acquistato in formato fisico su Amazon e sullo store di Gamestop.

Fire Emblem: Three Houses Limited Edition

Fire Emblem: Three Houses Limited Edition include: il gioco, un artbook, una custodia Steelbook, una chiavetta USB con una selezione musicale, un set di spille delle tre case e la scheda di gioco di Fire Emblem: Three Houses. Attualmente è disponibile sullo store di Gamestop a un prezzo di 100,98 euro.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono in arrivo il 15 novembre 2019 su Nintendo Switch. I due nuovi titoli Pokémon si svolgeranno nella regione di Galar e saranno presenti i Pokémon Dynamax, versioni giganti dei Pokémon normali. Potremo attivare il Dynamax una volta per battaglia e si esaurirà dopo tre turni. Saranno presenti anche i raid da un massimo di quattro giocatori durante i quali affrontare in lotta i Pokémon Dynamax.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Pokémon Spada Amazon | Gamestop

Amazon | Gamestop Pokémon Scudo Amazon | Gamestop

Pokémon Spada e Scudo Dual Pack

Include: Pokémon Spada, Pokémon Scudo e SteelBook dorato esclusivo per le due schede di gioco. Acquistabile dal sito di Gamestop. o su Amazon al prezzo rispettivamente di 120,98 euro e 119,99 euro.

Wolfenstein Youngblood

B.J. è scomparso a Parigi in seguito a una missione contro i nazisti. Diciannove anni dopo gli eventi di Wolfenstein II: The New Colossus, le sue figlie gemelle, Jess e Soph, devono entrare in azione in una Parigi del 1980 ambientata in una realtà alternativa. Si tratta della prima avventura cooperativa moderna per la saga di Wolfenstein da giocare con un amico o con l’IA alleata che vede la collaborazione tra MachineGames e Arkane Studios il cui tocco si nota nei puzzle ambientali e nella struttura dei livelli meno lineare. Il titolo è in uscita il 26 luglio 2019.

Wolfenstein Youngblood Standard Edition

In Italia la Standard Edition sarà disponibile soltanto in formato digitale sui principali store come Microsoft Store per la versione Xbox One, PlayStation Store per Ps4 e Steam per PC. Prenotando si ottiene il Legacy Pack per sbloccare gli abiti e le armi di B.J. Blazkowicz.

Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition

Preordinando si riceve il Legacy Pack: skin armatura potenziata giacca di New Colossus; skin armatura potenziata esercito americano; tubo di Old Blood, coltello di Old Blood e Skin per le armi della Seconda Guerra Mondiale. La Deluxe Edition include: Buddy Pass : Invita un amico a giocare gratis; Cyborg Skin Pack: oggetti in titanio, armatura da battaglia, skin per le armi, coltello da combattimento e ascia.

XBOX ONE : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PS4 : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop PC : Amazon | Gamestop

: Amazon | Gamestop Switch: Amazon | Gamestop

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion è ambientato in una Londra post Brexit – confermati i leak – a un passo dal collasso. Il governo inglese ha reagito al malcontento affidando la repressione al gruppo militare Albion. Compito della DedSec è improntare una resistenza, arruolando alla causa praticamente ogni abitante di Londra del quale potremmo prendere il controllo. Ciascun NPC sarà dotato di una sua personalità e caratteristiche che potremmo conoscere attraverso l’hacking, ma per convincerlo a unirsi a noi dovremo prima soddisfarne una side-quest. L’altra peculiarità è la presenza del permadeath: se il nostro avatar muore in combattimento dovremo dirgli addio per sempre. Watch Dogs; Legion è in uscita il 6 marzo 2020.

Watch Dogs: Legion Resistance Edition Esclusiva GameStop

Prenotando si sblocca il Pacchetto Golden King: maschera Ragion di stato, skin per armi Sorella inviperita e Lux Skin per auto. Include Resistant pack.

Watch Dogs Legion – Limited [Esclusiva Amazon]

L’edizione Amazon include anche il pacchetto London Dissident Pack con tre maschere aggiuntive.

Watch Dogs: Legion Gold Edition

Gioca tre giorni prima degli altri e ricevi il Season Pass con la Gold Edition, che include cinque nuove storie, quattro eroi carismatici con abilità uniche e l’accesso immediato alla missione “Non nel nostro nome” e a una Skin per auto DedSec. Prenotando si ottiene il pacchetto Golden King con la maschera Ragion di stato e le skin dorate per pistola e veicoli.

Watch Dogs: Legion Ultimate Edition

Watch Dogs: Legion Collector’s Edition

La Collector’s Edition include una replica luminosa da 38 cm della maschera Corona DedSec che appare nel gioco, la Ultimate Edition (Season Pass, pacchetto Giungla Urbana, tre maschere e quattro settimane di status VIP), accesso immediato alla maschera Corona DedSec, uno SteelBook esclusivo, tre adesivi, un poster della propaganda e fino a tre giorni di gioco anticipato. Prenotandola si ottiene il pacchetto Golden King con la maschera Ragion di stato e le skin dorate per pistola e veicoli.

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare è una rivisitazione della guerra moderna a opera di Infinity Ward che riprende nello spirito la portata di innovazione di cui si fece promotore CoD 4. Il gioco includerà una campagna per giocatore singolo che dovrebbe garantire una maggiore intensità e realismo. Il nuovo Modern Warfare presenterà poi un’esperienza e un progresso narrativo unificati nel corso del gioco, a cui si affiancheranno la modalità multigiocatore online e la modalità cooperativa delle operazioni speciali.

Call of Duty: Modern Warfare Standard Edition

Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition

Questa versione include anche il coltello tattico personalizzato in gioco, il pacchetto Operator “Mimetizzazione perfetta”, il pacchetto Operator “Equipaggio sacrificabile” e il pacchetto Operator “War Pig”.

Call of Duty: Modern Warfare Operator Enhanced Edition

Questa versione includi tutti i contenuti della Operator Edition più 3.000 punti Call of Duty.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è l’ultima fatica di Team Ninja in esclusiva per Nintendo Switch disponibile a partire dal 19 luglio 2019. In questo titolo, i giocatori possono assemblare un team di supereroi Marvel scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre. L’obiettivo sarà fermare il Titano Pazzo Thanos e i suoi spietati seguaci prima che riescano a scatenare il caos per tutta la galassia. Durante il Direct da E3 è stato annunciato il Pass di espansione, che include contenuti tratti da serie come i Fantastici Quattro, gli X-Men e dell’etichetta editoriale Marvel Knights.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Standard Edition

Prenotando Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order da GameStop, si riceve un Portachiavi Funko Pop. Il gioco è disponibile anche su Amazon.

