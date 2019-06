Fortnite Fortbyte 11: nella giungla sotto un pappagallo che vola in cerchio

Il Fortnite Fortbyte 11 si trova nella giungla sotto un pappagallo che vola in cerchio: ecco dove e come trovarlo nel battle royale di Epic Games.

Eccoci di nuovo qui alla ricerca di un nuovo collezionabile del battle royale di Epic Games. Oggi è il turno del Fortnite Fortbyte 11 che si trova nella giungla sotto un pappagallo che vola in cerchio. Vediamo in insieme dove e come trovarlo.

Per iniziare rechiamoci nella giungla a est del Vulcano (che ha subito modifiche oggi). In cielo è possibile vedere un pappagallo che vola ed è inoltre possibile udirne il verso, quindi non è troppo difficile da scovare, se vi lanciate direttamente dall’autobus. In ogni caso, ecco un video che vi aiuta a trovare il Fortnite Fortbyte 11.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 11, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: